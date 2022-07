Oja semipermanenta care se desprinde: solutii si sfaturi

Lacul de unghii semipermanent a rezolvat o problemă comună multor femei și anume „cum să avem mereu mâinile frumoase în ciuda ritmului frenetic pe care ni-l impune viața modernă ?”.Folosirea lacului de unghii semipermanent ne oferă garanția unor unghii impecabile timp de cel puțin 3 săptămâni fară stresul de a fi nevoita să schimbăm des oja.Există însă situații în carese desprinde că o peliculă după câteva zile de aplicare, dar de ce se întâmplă acest lucru și cum se remediază?De ce se desprinde oja semipermanenta?Ojele semipermanente, chiar dacă așa par, nu sunt deloc la fel, ci diferă mult prin compoziția chimică, caracteristici, tip, evident calitatea produsului afectează considerabil rezultatul, mai ales din punct de vedere al duratei, deci un glazura care se desprinde ar putea fi pur și simplu un produs slab.Cu toate acestea, sunt momente când, în ciuda folosirii unor produse de bună calitate, smalțul se desprinde oricum, de ce se întâmplă acest lucru?Un alt motiv destul de comun ar putea fi acela de a fi făcut greșeli în faza de aplicare, de fapt smalțul se poate deteriora atât pentru că baza nu a fost perfect pregătită în sensul că unghia nu a fost pilita bine cât și pentru că nu s-a aplicat cantitatea potrivita de produs sau în final pentru că timpul în lampa LED sau UV pentru polimerizarea smalțului a fost insuficient.Dintre toate aceste faze, însă, cea mai responsabilă este prima și anume pilirea unghiei nu este perfect opacă și degresată, astfel nu poate fi niciodată o bază bună pentru aplicarea smalțului. Pentru a face mai poroase reziduurile de lac de unghii se elimină praful, cremele și alte impurități care ar putea compromite aderenta ojei facandu-l să se desprindă.În faza pregătitoare este bine să se acorde atenție și cuticulelor care trebuie mereu trase în spate și să se păstreze o distanță de 1-2 mm între ojă și cuticule.De asemenea, trebuie să ținem cont de faptul că sunt unele persoane care produc fiziologic mai mult sebum și acest lucru cu siguranță nu ajuta să dureze mai mult oja deoarece unghia este întotdeauna mai grasa și "alunecoasă" iar smalțul poate să nu adere perfect.În sfârșit, trebuie să ne amintim că unghiile, că și restul corpului, sunt afectate de influențe hormonale, de exemplu în timpul ovulației, adică atunci când vârful estrogenic este la maxim, unghiile sunt mai grase așa că este momentul să aplicam oja semipermanenta.5 sfaturi pentru că oja semipermanenta să dureze mai multDupă cum am spus, în condiții normale oja semipermanentă durează aproximativ 21 de zile, putând ajunge la o lună pe unghiile de la picioare.Dar cum să faci să dureze mai mult fără riscul să se strice prea repede?Folosiți întotdeauna mănuși! Detergenții cu siguranță nu sunt aliații unghiilor, așa că nu uitați să folosiți întotdeauna mănuși atunci când faceți treburile casnice pentru a evita că chimicalele prezente în produsele de curățat de uz casnic să vă strice mâinile. Folosirea mănușilor este, de asemenea, foarte utilă pentru că amortizează acele mici traume sau lovituri cu obiecte foarte frecvente în timpul treburilor (cum ar fi spălatul vaselor).Nu uita niciodată să aplici top coat-ul ! În timpul aplicării lacului de unghii semipermanent există un pas căruia nu i se acorda întotdeauna importanță potrivită și este stratul final cu top coat. Totuși, acesta este un pas indispensabil atât pentru că face unghiile imediat mai strălucitoare dar și, mai ales, pentru că face că oja să reziste mult mai mult.Folosește întotdeauna produse de calitate! Că în toate lucrurile, calitatea produselor chiar face diferența. Nu ne putem aștepta să avem o durată de o lună și un finisaj ultrastrălucitor de la o ojă pe care poate am plătit câțiva lei. Deci primul lucru este să cumpărați produse de calitate și, dacă este posibil, să vă bazați pe mâinile profesioniștilor.Atenție la creme și apă! Chiar dacă oja semipermanenta pare perfect uscată în primele ore de la aplicare, polimerizarea nu este încă perfectă așa că este mai probabil să se deterioreze. Imediat după ce ai pus oja semipermanentă ar fi indicat să eviți să ții mâinile în contact cu apa, mai ales dacă este fierbinte, pentru prea mult timp deoarece ar fi de preferat să amâni aplicarea uleiurilor și a cremelor de mâini deosebit de grase.Definiți bine forma! Pare ciudat dar forma unghiei poate juca și ea un rol în durata mai scurtă sau mai lungă a lacului de unghii semipermanent. Forma excesiv de pătrată este cea care are cel mai mare risc de a se ciobi și de a se deteriora deoarece colțurile excesiv de ascuțite se pot prinde cu ușurință sau se lovesc de ceva, sfatul este să rotunjiți întotdeauna puțîn colțurile pentru a prelungi viața.