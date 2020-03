Sportul - noul accesoriu de frumusete si sanatate al femeilor moderne

Reprezintă sportul bonificație extraordinară oferită femeilor ce doresc să-și mențină frumusețea și sănătatea? Ajută sportul la prelungirea vieții și nu doar la obținerea unei siluete armonioase? Activitățile sportive au devenit parte integrantă a vieții femeii moderne. Este o caracteristică definitorie a acesteia, care nu ține cont de vârstă. Statisticile indicau că în 2014 42% din populația feminină din Europa făcea sport.Spre deosebire de bărbați (care sunt mai atrași ofertele caselor de pariuri sportive, precum Maxbet ) 47% dintre femei fac sport în mod regulat, săptămânal. Cele mai active femei se află în Danemarca, Suedia, Finlanda și în Țările de Jos. Din păcate, România figurează pe ultimele locuri în această privință (60% dintre cetățeni nu fac sport).În centrele de fitness din România, peste 70% dintre membri sunt femei (40% sunt femei cu vârsta sub 40 de ani). Este o activitate preferată de femei pentru că le oferă posibilitatea de a-și menține silueta. Prin intermediul exercițiilor fizice, femeile nu doar că au grijă de frumusețea lor, ci și socializează.Sportul este văzut ca o formă de promovare a egalității între sexe. De altfel, de la Jocurile Olimpice de la Chamonix 1924 (participare feminină de 4,3%) până la cele din Buenos Aires 2018 (49, 7%), procentul a crescut exponențial. La Olimpiada din 2020, de la Tokyo, participarea feminină va fi de 48, 8%. Printre avantajele oferite de sport și activitățile sportive femeii moderne se numără:- Dezvoltarea încrederii și stimei de sine și eliminarea activă a stresului și efectelor acestora din viața de zi cu zi;- Reducerea nivelului de risc de boli (statisticile indică faptul că riscul de cancer mamar, de exemplu, este redus cu până la 60% la femeile care fac sport în mod periodic și de mai multe ori pe săptămână);- Este un factor de control al greutății – prin intermediul activităților și exercițiilor sportive este mai ușor de gestionat greutatea, precum și consumul de alimente care contribuie la creșterea acesteia;- Sportul contribuie în mod direct la intensificarea activității cerebrale, ceea ce ajută la menținerea sănătății mentale;- Grație elementelor implicate în diversele sporturi și activități sportive practicate de femei, acestea câștigă la nivelul calităților de lider, lucrul în echipă și stabilirea obiectivelor ce trebuie atinse în locul de muncă;- Sportul este un bun inhibitor al eșecurilor – reușește să motiveze foarte bine atunci când viața personală este afectată de astfel de efecte negative;- Este un element de motivație – o femeie activă este o persoană care își conștientizează mult mai ușor și mai bine calitățile și știe cum să se pună în valoare în viața de zi cu zi;- Activitățile sportive ajută la gestionarea eficientă a acceselor de furie și anxietate, fiind un factor care oferă echilibru mentalului;- Ajută la creșterea nivelului de interacțiune socială – la sala de fitness sau pe un teren de sport este mai ușor să intri în contact cu ceilalți;- Elimină timiditatea – barierele de comunicare sunt mai ușor de dispersat dacă practici un sport;- Îți oferă oportunități de dezvoltare personală;- Este o alternativă sănătoasă de a scăpa de plictiseală și de rutina zilnică.Sportul oferă o stare de bine și de mulțumire pe toate planurile. Pentru femeile trecute de 50 de ani, un procent de 12% sunt foarte interesate să facă sport, iar 24% sunt interesate. Procentul este egal cu cel al persoanelor care nu sunt interesate.Femeile cu vârsta sub 50 de ani sunt foarte interesate de sport într-un procent de 17%. Procentul celor care sunt doar interesate este 31%, dar ceea ce este îmbucurător este că numai 24% dintre femei nu sunt interesate de activitățile sportive.Femeilor nu le place doar să facă sport, ci și să urmărească diverse sporturi și sportive. Printre sporturile favorite ale lor se numără tenisul (68% dintre femeile din Marea Britanie), fotbalul (66%) și atletismul (61%).În SUA, femeile se uită la fotbal american (77%), baseball (56%) și baschet (54%). În China, badmintonul este cel mai urmărit sport de către femei (91%), baschetul (80%) și tenisul (78%). Femeile din Mexic preferă fotbalul (82%), patinajul artistic (72%) și baschetul (61%).Majoritatea femeilor au fost de acord că sportul le oferă beneficii la nivel fizic, dar și emoțional. Le ajută la eliberarea de stres, își țin greutatea sub control, le oferă încredere în forțele lor și le deschid noi perspective în viață. În plus, activitățile sportive sunt utile pentru că le permit să interacționeze cu semenii lor și le alungă plictiseala.Sporturile favorite (ca activitate personală) de către femei sunt jogging-ul și ciclismul. De asemenea, acestea preferă să meargă la fitness, să facă yoga și multă mișcare în parc. Alergările pe distanțe scurte completează tabloul exercițiilor care se regăsesc pe lista femeii moderne.Faptul că, prin sport, o femeie iese dintr-o anumită zonă de confort, înseamnă foarte mult pentru aceasta. Este o formă de motivație, care îi oferă toate elemente necesare pentru a progresa. Femeia modernă nu și-a propus să fie doar egală bărbatului, ci își dorește să încline balanța în favoarea ei!