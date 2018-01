Tunsori la moda in 2018. Fac deja furori

Iata cateva idei de tunsori pe care le poti incerca:La moda anul acesta este si tunsoarea pixie. Este perfecta daca vrei sa iti schimbi radical infatiarea, pentru ca tunsoarea pixie iti ofera acest lucru. Tunsrile pixie pot fi drepte sau in scari, aleegrea fiind facuta in functie de forma fetei, dar si de tipul firului de par.Tunsoarea in stil pixie poate fi purtata si de catre o femeie care are parul cret, daca este adepta unui look fresh, un pic rebel.In plus, o sa ai nevoie de mai putin timp ca sa iti aranjezi parul. Ba chiar in unele zile iti poti lasa parul necoafat, astfel incat sa aiba un aspect usor dezordonat.Tunsorile bob sunt elegante, clasice, moderne, in acelasi timp. Un bob se potriveste oricarei femei, indiferet de varsta si de culoarea parului. In afara de un bob clasic poti sa optezi si pentru o tunsoare bob in scari. Inainte sa faci schimbarea consultat-te si cu coafeza ta! Odata ce ai optat pentru o tunsoare bob trebuie sa stii ca este nevoie sa iti aranjezi parul in fiecare zi, acesta nu este genul de tunsoare care ii permite parului sa se aranjeze de la sine. Daca ai parul deteriorat la varfuri, aplica tratamente pentru par!Anul acesta poti sa fii un pic mai indrazneata si sa optezi pentru o tunsoare scurta, usor masculina, iar bretonul sa fie unul asimetric. Parul este usor de aranjat si de ingrijit. Se potriveste atat femeilor brunete, cat si celor roscate sau blondelor. Poti, de asemenea, sa iti faci si cateva suvite mai deschise decat culoarea parului. La o astfel de tunsoare, cararea este intr-o parte.