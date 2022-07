Balsam hranitor de casa cu bere pentru a da stralucire si rezistenra parului tau

Berea este una dintre cele mai populare băuturi din lume, ne racoreste și este perfectă pentru a o savura în serile cu prietenii, în weekend sau la un eveniment sportiv. Ceea ce poate nu știi este că aceasta bautura are multe beneficii pentru frumusețea noastră, motiv pentru care astăzi te vom învăța cum să faci un balsam de casă hrănitor cu bere pentru a da strălucire și rezistență părului tău.Această băutură are multe beneficii pentru părul tău, deoarece ajută la definirea buclelor, îl întărește, îl hidratează, îl revitalizează, îl ajută la reparare și chiar te ajută să îl coafezi, motiv pentru care multe celebrități îl au ca truc de frumusețe.Printre substanțele nutritive din bere care îți pot ajuta coama se numără:Acid folicVitaminele BCarbohidrați (unii sub formă de fibre)Minerale precum fosforul, siliciul, potasiul și sodiulAntioxidanțiProteineVeți avea nevoie de:1 cutie de bere2 linguri de mierePas cu pas: Se amestecă berea la temperatura camerei sau chiar călduță cu mierea. Luați amestecul la duș. Spălați-vă părul așa cum ați face-o în mod normal. Clătiți șamponul și aplicați balsamul cu miere. Distribuiți bine. Se lasă să acționeze timp de 10 minute. Clătiți și uscați bine. Aplicați această mască o dată la două săptămâni.