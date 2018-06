Crescina. Si parul incepe, din nou, sa creasca

In sezonul verii, printre cele mai frecvente afectiuni care pot aparea la nivelul parului si a pielii capului si care pot provoca o cadere masiva a parului sunt dermatitele seboreice, alopecia areata sau foliculitele. Tot in sezonul cald, daca ne petrecem o perioada in preajma animalelor, ne putem confunta si cu micoze la nivelul pielii capuluiPe langa acestea, motivele pentru care ne cade parul sunt extrem de numeroase: anemii, dereglari endocrine, tulburari hormonale, stres, alimentatie etc. Ce este important, in toata aceasta posibila situatie, este sa interveniti imediat ce se instaleaza un disconfort la nivelul scalpului sau cand constatati rarirea parului. In functie de cat de grava este situatia cu care va confruntati, se recomanda consultul medical sau direct aplicarea unui tratament local menit sa inlature problema.Dupa ce ati scapat de iritatii sau alte inflamatii de la nivelul pielii capului, este bine sa stiti ca in farmacii se gasesc numeroasele tratamente menite sa opreasca caderea parului sau sa stimuleze regenerarea, insa este foarte important ce alegeti. Pentru a combate rarirea parului, orientati-va catre produsele care au in compozitie aminoacizi (cisteina si lizina), molecule proteice (glicoproteina), vasodilatator (benzil nicotinat) si complexul de celule stem vegetale. Pentru stoparea caderii parului, formula indicata ar trebui sa contina hidroxiprolina, acid aspartic, activatori enzimatici, taurina si vasodilatatori.Produsele dezvoltate pe baza unor formule brevetate si a caror compozitie corespunde cu cele mentionate mai sus sunt cele dinIndicat pentru problema raririi parului, tratamentul cosmeticare la baza o formula inovatoare, care actioneaza asupra bulbului, pentru a favoriza dezvoltarea de noi fire de par, in zonele cu par rarit. Crescina HFSC Re-Growth este un produs cosmetic sub forma de fiole ce stimuleaza regenerarea fiziologica a parului, in zone ale scalpului care prezinta rarire, actionand asupra bulbilor pilosi neatrofiati complet. Eficacitatea acestui produs este demonstrata prin teste clinice si de laborator, iar ce este cu adevarat imbucurator este ca rezultatele pozitive au aparut in cazul tuturor subiectilor testati*. Practic, in urma unui tratament cosmetic cu Crescina HFSC, se pot dezvolta, in medie, 6.300 de fire noi de par pe scalp, adica 10 fire de par noi pe 1,8 cm patrati.Continutul unei doze unice de 3,5 ml, adica al unei fiole, trebuie sa fie aplicat zilnic timp de 5 zile consecutiv, de luni pana vineri, urmate de o pauza de doua zile. Timp recomandat de aplicare: minim 2 luni, de doua ori pe an.Daca te confrunti nu doar cu rarirea, dar si cu subtierea si caderea parului va trebui sa apelezi la un tratament cosmetic complet si complex, asa cum este tratamentul cosmeticCrescina HFSC Anti-Hair Loss actioneaza asupra foliculului pentru a bloca desprinderea firului de par si pentru a reduce pierderea parului.Daca alegi tratamentul complet, compus din Crescina Re-Growth si Anti-Hair Loss va trebui sa aplici continutul unei doze unice, de 3,5 ml, in mod alternativ, o zi fiola anti-caderea parului, urmat de fiola Re-Growth, timp de 5 zile la rand, apoi pauza de 2 zile. Timp recomandat de aplicare: minim 2 luni, de doua ori pe an.Combinand cele doua preparate, ai avantajul unui tratament complet, care actioneaza, atat impotriva caderii parului, dar care si stimuleaza creşterea fiziologica a noi fire de par. Si in acest caz, este important sa stii ca produsele sunt testate pe scara larga, existand pe piata de mai bine de 16 ani.Ambele variante de tratamente sunt disponibile in farmacii, in formule pentru femei sau pentru barbati, in 3 tipuri de concentratii diferite, cu dozaje specifice etapelor de rarire. Diferenta dintre aceste trei variante este data de concentratia de substante active:- Formula 200 – recomandat in stadiile initiale de pierdere a densitatii parului;- Formula 500 – recomandat in stadiile medii de pierdere a densitatii parului;- Formula 1300 – recomandat in stadiile avansate de pierdere a densitatii parului.Pentru o ingrijire completa si eficienta a parului poti opta si pentru inlocuirea samponului obisnuit cu, dezvoltat pe faza unei formule ideale pentru curatarea parului, care nu il agreseaza, ci il lasa moale si voluminos. Totodata, folosit complementar cu tratamentele topice Crescina fiole, favorizeaza cresterea naturala a parului.Ca si in cazul tratamentelor cosmetice pe baza de fiole, si acesta este disponibil in variante pentru barbati sau femei, in concentratii de 200 pentru rarire initiala, 500 pentru rarire medie sau 1500 pentru rarire avansata.Toate produsele Crescina HFSC se gasesc exclusiv in farmacii , unde poti solicita si indrumare din partea farmacistului pentru alegerea concentratiei potrivite nevoilor tale. Si nu uita ca este necesar sa actionezi imediat ce constati aparitia unei probleme, numai astfel vei reusi sa o inlaturi eficient si intr-un timp foarte scurt. In rest, bucura-te de vara!Urmareste pe Facebook pagina