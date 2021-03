Cum alegi un balsam de par?

Părul unei femei este extrem de important pentru frumusețea sexului slab. Femeile se mai numesc sexul frumos cu un motiv: sunt preocupate de frumusețea și sex appeal-ul lor, dar și pentru că atrag bărbații prin aspectul lor fizic. Pentru a avea un păr frumos și ușor de coafat, femeile au nevoie să folosească unBalsamul de păr te ajută să aranjezi părul cât mai ușor, să fie mai moale la atingere și să arate plin de vitalitate. Totuși, nu orice balsam este bun pentru părul tău. Ai nevoie de unul care să adreseze problemele specifice ale părului tău și să te ajute, nu să te încurce.Balsamul de păr nu este atât de ușor de ales datorită faptului că fiecare scalp și fiecare tip de păr este diferit. În primul rând, este bine să știi ce tip de păr ai și apoi de ce are nevoie. Fiecare persoană are o textură a părului diferită și trebuie tratată diferit.De exemplu, dacă ai un păr vopsit, vei vrea să ai grijă de culoarea sa. Astfel ar trebui să alegi un balsam care să te ajute să păstrezi culoarea cât mai mult timp. Dacă ai părul blond și vrei să îl colorezi în alte culori cum ar fi: roz, albastru sau mov, vei alege balsamuri de păr nuanțatoare care nu doar îți fac părul moale la atingere, ci îi schimbă culoarea pe termen scurt. Acest tip de balsam este ideal deoarece are o acțiune dublă, nu doar îți protejează vibrația reflexelor, ci păstrează și strălucirea culorii.Dacă ai un păr uscat, ai nevoie de un produs care să îi redea strălucirea și finețea. Cel mai potrivit ar fi un balsam pentru părul uscat care să-ți hrănească firul de păr. Podoaba capilară are nevoie de uleiuri hrănitoare cum ar fi cele de avocado sau aloe vera. Acest balsam este ideal pentru părul uscat deoarece îi ofera hidratare și îngrijire. La final părul rămâne strălucitor, fin la atingere și foarte ușor de coafat.Părul deteriorat are de asemenea nevoie de un balsam care să îl hidrateze. De aceea, este bine să mizezi pe un produs care să acționeze rapid asupra structurii firului de păr degradat. Balsamul de păr se folosește pe părul spălat în prealabil, se piaptănă cu grijă, se lasă să acționeze pentru câteva minute și apoi se va clăti cu suficientă apă. Acest tip de balsam este special creat pentru părul tratat chimic, poros, dar și deteriorat.Dacă părul tău este fin și nu are volum, ai nevoie de un balsam care să te ajute în acest sens. În cazul în care nu știi unde să cauți, aici ar fi o idee:Părul fin și subțire este dificil de întreținut și are nevoie de ajutor pentru a-și păstra volumul, dar cu balsamul de păr potrivit totul se va rezolva.Nu uita: alegerea balsamului de păr potrivit poate să îți ajute podoaba capilară mai mult decât șamponul în sine dat fiind că îl hrănește și te ajută să îl coafezi mai ușor.