Cum sa repari parul vopsit in doi pasi simpli

Gamele profesionale de ingrijirea a parului de la Fudge devin si mai performante odata cu aplicarea unor noi tehnologii in procesul de fabricatie. Astfel, expertii Fudge au descoperit ca repararea cuticulei parului este mai importanta decat un efect estetic global al aspectului parului.Dr. Paul Evans, Technical Director spune: “In cazul parului colorat, cuticula este si mai importanta, deoarece s-a actionat chimic asupra sa, iar pierderea culorii este si mai posibila. De asemenea, femeile cu parul colorat experimenteaza ruperea parului, o textura greu de aranjat si lipsa stralucirii”.Tehnologia Opti-PLEX functioneaza cu ajutorul unei proteine unice, de origine vegetala, care se pozitioneaza in interiorul firului de par, oferind beneficii precum: forta anti-rupere, lubrifiere de durata, stralucire si inchidere a cuticulei pentru pastrarea culorii. Noile game Fudge, care sunt disponibile in saloanele GETT’S sunt axate pe probleme specifice ficarui tip de par: Damage rewind, Clean Blonde, Cool Brunette, Luminizer si Xpander, alaturi de tratamentul Time Machine pentru repararea in profunzime.este gama care promite 90% par mai puternic, stralucire si sanatate, chiar si pentru lungimea xxl! Special creat pentru parul uscat , degradat si tratat chimic, samponul Damage Rewind repara, reda stralucirea si hidrateaza parul uscat si deteriorat. Tehnologia opti-plex din acest sampon- functioneaza cu ajutorul unei proteine unice, de origine vegetala, care se pozitioneaza in interiorul firului de par, oferind beneficii precum: forta anti rupere, lubrifiere de durata, stralucire si inchidere a cuticulei pentru pastrarea culorii. Este ideal pentru utilizare frecventa, lasand parul mai moale, mai sanatos, matasos si puternic, actionand prin repararea cuticulei firului de par., gama pentru un par stralucitor si luminos, ofera hidratare si lejeritate pentru firul de par timp de 48 de ore. Datorita complexului iluminator micellar oil si tehnologiei smoothing swish, parul este cu 85% mai puternic si cu 100% mai stralucitor.Tehnologia Opti-PLEX functioneaza cu ajutorul unei proteine unice, de origine vegetala, care se pozitioneaza in interiorul firului de par, oferind beneficii precum: forta anti rupere, lubrifiere de durata, stralucire si inchidere a cuticulei pentru pastrarea culorii.Pentru un volum de la radacina, care se mentine pe parcursul a 24 de ore a aparutFolosirea frecventa a samponului si balsamului asigura marirea densitatii firului de par cu pana la 180%.Tehnologia Opti-PLEX functioneaza cu ajutorul unei proteine unice, de origine vegetala, care se pozitioneaza in interiorul firului de par, oferind beneficii precum: forta anti rupere, lubrifiere de durata, stralucire si inchidere a cuticulei pentru pastrarea culorii.cea mai iubita gama decolor toning ofera acum un par blond mai sanatos si o culoare perfecta, fara galben nedorit., varianta de tonere pentru brunete Si satene iti indreapta atentia catre stergerea tonurilor de oranj si rosu din par instantaneu. Parul vopsit brunet devine cu 85% mai puternic si mai neted, iar culoarea nu paleste si se mentine cu pana la 30 de spalari. Parfumul produselor este deosebit de placut si puternic si se mentine toata ziua.