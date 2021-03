De ce sa alegi samponul de urzica pentru parul tau?

În viața de zi cu zi urzica este o plantă de care ne ferim pentru că, odată ce am atins-o ne va irita pielea. Dar pe lângă faptul că din urzică poți crea o mâncare sănătoasă, o poți folosi și în cosmetică drept tratament pentru piele sau pentru păr. Urzica se folosește de mii de ani pentru îngrijirea părului datorită beneficiilor pe care le oferă, de aceea, vom discuta despre măritul șampon de urzică Părul este unul dintre primele lucruri pe care le observi atunci când întâlnești o persoană pentru prima dată. Părul sănătos și strălucitor lasă mereu o impresie bună, motiv pentru care îngrijirea părului are nevoie de o atenție deosebită și adecvată tipului tău de păr.Îți iubești părul? Trebuie să știi că alegerea șamponului în funcție de tipul tău de par este esențială.Cunoaște-ți scalpul – Este important să știi ce tip de scalp ai înainte să alegi un șampon deoarece, nu toate sunt potrivite pentru tine.Scalp gras – Te confrunți cu un păr uleios? Te-ai săturat să îți speli zilnic părul? Alegerea șamponului corect și existarea unui spațiu între spălări, îți poate oferi rezultatele pe care le cauți. Alege un șampon pentru păr gras, care îți poate echilibra excesul de sebum. În plus, evită uscarea acestuia cu un uscător de par deoarece, contribuie la eliminarea de sebum.Scalp uscat – Părul tău uscat are nevoie de un răsfăț cu o infuzie de uleiuri. Cele mai recomandate produse pentru acest tip de păr sunt șampoanele cu proprietăți de hidratare. Caută întotdeauna produse de îngrijire cu ingrediente precum: unt de shea, lapte de soia, glicerină, argan sau floarea soarelui.Scalp normal - Părul normal este caracterizat de secreție echilibrată de sebum. Acest tip de scalp nu necesită o atenție deosebită. Alege un șampon echilibrat astfel încât părul tău să nu devină uscat sau gras.Textura părului tău reprezintă un alt aspect important. Află ce textura are părul tău pentru a alege un șampon cât mai potrivit pentru ține.Dacă ai părul fin și subțire alege un șampon pentru volum pe bază de cheratină, minerale și vitamine. Acesta te va ajuta în întărirea firului de păr și îi va da un aspect bogat și sănătos. De cealaltă parte stă părul rebel cu fir gros care este mult mai rezistent. Acest tip de păr are nevoie de un șampon care să acționeze curățarea în profunzime și regenerarea. Îți recomandăm șamponul de urzică.Extractul de urzică folosit în samponul de urzica hrănește rădăcinile părului oferind podoabei capilare un aspect lucios, mătăsos și te scapă chiar și de mătreață. În plus, acesta te ajută și la regenerarea părului oferind-i un efect tonifiant. Odată ce ai ales să folosești în viața ta acest șampon secreția de sebum se va normaliza fortificând fibra capilară.Fie că ești bărbat sau femeie, căderea părului este un lucru foarte jenant și frustrant, indiferent de vârsta pe care o ai. Dacă alegi să folosești un sampon de urzica părul tău va avea din nou luciul, strălucirea și frumusețea pe care o vrei și în același timp te va proteja împotriva căderii părului.Uneori alegerea șamponului potrivit poate părea o adevărată provocare. Noi îți recomandăm să accesezi site-ul. Descoperă gama diversificată de produse și alege șamponul de urzică pe care îl consideri potrivit.