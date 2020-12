Tenul tau in 2021: cum sa ai un look fresh in 5 pasi simpli

Fie ca alegem variantele mai blande, pe care le putem face acasa, fie ca alegem cabinetul cosmetic, peelingul va fi mereu un truc excelent pentru a obtine o piele mai luminoasa si a reduce ridurile superficiale, spune Mihaela Rotaru.Femeile se vor preocupa tot mai mult de un aspect natural si sanatos al tenului, intrucat purtarea machiajului nu este recomandata atunci cand trebuie sa purtam masca. Aceste proceduri vor avea cautare si pentru a combate Maskne – o afectiune a tenului causata de purtarea mastii, explica Mihaela Rotaru.Interesul fata de produsele de ingrijire de o calitate cat mai buna si cat mai naturala, va creste semnificativ. Contextul pandemic ne-a facut sa constientizam mai mult cat este de important sa avem grija de sanatatea noastra si implicit a pielii noastre, prin urmare etichetele curate vor fi mai cautate ca niciodata, mai spune Mihaela Rotaru.Stiai ca lumina albastra, generata de ecranele telefoanelor si a computerelor, accelereaza procesul de imbatranire prematura a pielii prin stimularea productiei de radicali liberi? Iar in contextual actual, pielea noastra este tot mai afectata. Din acest motiv, produsele anti blue light vor avea o mai mare cautare in anul ce urmeaza, mai adauga expertul.Desi nu este un concept nou, skin fasting sau skin detox, va capata din ce in ce mai multa popularitate in 2021. De ce? Raspunsul e simplu: obligativitatea purtarii mastii ne impinge sa avem grija de tenul nostru si sa il lasam liber pentru a se regenera mai rapid, prin urmare vom avea mai multe zile free de produse de machiaj, conchide specialistul.