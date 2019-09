Tratamente faciale pentru o frumusete naturala care dureaza

Vorbim de o misiune extrem de dificila atunci cand trebuie sa alegem salonul potrivit care sa ne ofere servicii de cosmetica si tratamente de infrumusetare de calitate. Un salon in care sa intalnim adevarati profesionisti care sa utilizeze produse si tehnici de ultima generatie si nu in ultimul rand sa ne ofere consultatii pentru a aplica tratamentul potrivit in functie de nevoile noastre.sunt diverse si trebuie sa facem alegerea corecta, in functie de varsta, afectiuni, tipul de ten si stilul de viata adoptat de fiecare dintre noi. Detaliem in cele ce urmeaza doar cateva din tipurile de tratament facial in functie de obiectivul pe care dorim sa-l atingem si care ofera rezultate imediate si de durata.Tratamentul facial cu oxigen hiperbaric. Este un tratament utilizat in cele mai exclusiviste clinici si centre de frumusete din lume. Este revolutionar, non-invaziv si destinat tratarii ridurilor si include cu succes traditionalele tratamente invazive cu substante active precum Botox, Acid Hialuronic.Microdermabraziunea cu particule de diamant. Un procedeu de finisare a pielii, considerat a fi cel mai eficient tratament de curatare, reimprospatare si refacere a supletii tenului disponibil in prezent.Mezoterapia faciala este printre putinele tratamente ce permit introducerea in profunzime a substantelor active. Acest tratament facial permite, dintr-o singura aplicare sa patrunda 95% din ingredientii activi ai unei crème, in straturile profunde ale pielii.Tratamentul facial cu ultrasunete este sigur, confortabil, precis si cu rezultate excelente pentru reintinerirea pielii.Fotoregenerarea SPL este extraordinara si pentru un ten tanar fara probleme, care se vrea doar improspatat si luminat pentru evenimentul important din urmatoarea zi, cu efect de durata in timp.Tratamentele faciale clasice pot consta in: demachiere, tonifiere, peeling enzimatic, vitamine, cocktail, criocool, masaj facial, masca cu aur sau botoxpentru hidratare, riduri, pete, si sunt acele tratamente pentru piele ridata, dezhidratata, cearcane, contra petelor pigmentare, curatare puncte negre, pori, antiacnee.Radiofrecventa faciala presupune tonifiere, lifting si stimularea colagenuluiPeelingul enzimatic care ofera luminozitate instant tenului si ajuta la reducerea semnelor imbatraniriiTratamentul facial Phyt's Bio - 100% Organice, bazat pe produse organice, inovatoare, linistitoare, eficiente, autentice si din ce in ce mai la moda, cu actiune eficienta impotriva imbatranirii, pentru un ten oxigenat si revitalizat, pentru un ten hidratat, fara riduri, fara pete de pigmentare.La cela deja enumerate, adaugam cel mai nou si mai puternic tratament facial de regenerare si reintinerire, Micropen eclipse. Acest tratament facial este ideal pentru rejuvenarea pielii imbatranite, ameliorarea vergeturilor si a celulitei, reducerea dimensiunii porilor dilatati, tratamentul pielii uscate si uniformizarea culorii pielii, ingrijirea pre si post interventii de chirurgie estetica, tratamentul cicatricilor post-acneice, post-varicela si atrofice si totodata contribuie la redarea tonusului natural.