Trei pasi pentru un ten perfect

Oferind o actiune simultana de exfoliere, extractie si de infuzare profunda a solutiilor personalizate, tratamentul Dermalinfusion ofera rezultate uimitoare, de la prima sedinta. Astfel, prin infuzarea serurilor in piele in momentul exfolierii, se obtine o penetrare maxima a ingredientelor active la adancimi optime ale tenului, acesta fiind mai receptiv la serurile folosite si astfel tratamentul avand efecte maxime.DermalInfusion ofera o restructurare a pielii, prin infuzia de ser in momentul maxim de receptivitate al tegumentului, oferit de procesele de exfoliere si extractie. Tehnologia care este de azi disponibila si in clinica noastra elimina astfel diferentele de timp dintre exfoliere si aplicarea serului, pentru o receptivitate si o retentie optima a pielii. Mai mult, este ideal pentru toate tipurile de piele si nu necesita timp de recuperare pentru pacient, a explicat Alexandra Crasmaru, fondator Clinica Illuma.Printre beneficiile acestui tratament se numara revigorarea tenului prin exfolierea intensa, extractia impuritatilor prin curatarea profunda a porilor sau detoxifierea tesutului prin drenaj limfatic. De asemenea, acesta ofera un efect vizibil de volumizare a pielii, dar si contribuie la imbunatatirea circulatiei ajutand la hidratarea celulara.Preturile pentru aceste tratamente sunt personalizate, in functie de afectiunile si particularitatile pielii fiecarei cliente, iar acestea pornesc de la 450 lei/sedinta. Pentru rezultate maxime, specialistii clinicii recomanda o evaluare dermatologica, insa, in medie cele mai multe tratamente necesita 3 sedinte.