Cum se pun unghiile cu gel acasa, in 3 pasi simpli

Manichiura este extrem de importanta pentru a ne mentine unghiile si mainile sanatoase, dar si pentru a face o prima impresie buna. Insa intretinerea ca la carte a manichiurii necesita vizite regulate la salon, timp si o cheltuiala deloc de neglijat. De aceea, multe femei aleg sa invete cateva trucuri cu ajutorul carora sa isi faca manichiura sa arate la fel de bine ca dupa o vizita la o cosmeticiana profesionista.Poate una dintre cele mai simple si de durata modalitati prin care iti poti mentine manichiura impecabila este sa iti pui unghii cu gel. Acestea rezista pana la o luna, nu se rup, iar oja nu „sare” atunci cand ai de spalat vase sau de facut curatenie prin casa. Iata tot ce trebuie sa stii despre cum se pun unghiile cu gel acasa:Primul lucru de care ai nevoie este un astfel de kit de unghii , pe care il folosesc si cosmeticienele de la salonul de infrumusetare. Dupa cum vezi, din acesta nu lipsesc lampa UV, clestele de unghii, suportul pentru degete, lipiciul pentru tipsuri, gel primer, castronul pentru acetona, solutia top coat-finish, degresantul pentru unghii, gelul UV 3 in 1, gelurile UV alb si transparent, pensulele de constructie a unghiilor, precum si multe alte ustensile indispensabile. Iar daca iei in considerare faptul ca pretul unui kit de unghii este mai mic decat ti-ai fi imaginat, vei vedea ca toata investitia se va amortiza in aproximativ 3 luni.Inainte de a incepe procedeul de constructie a unghiilor cu gel, trebuie sa te asiguri ca acestea sunt perfect curate. Indeparteaza oja veche folosind un dizolvant fara acetona, apoi dezinfecteaza-ti mainile. Taie-ti unghiile si pileste-le, pentru a le da o forma rotunjita la varf. Acest lucru iti va usura munca atunci cand aplici gelul.Nu uita nici de cuticule. Aplica un ulei de ingrijire, lasa-le sa se inmoaie, apoi impinge-le spre baza unghiei cu ajutorul unui betisor de lemn. Nu e indicat sa iti tai cuticulele, intrucat te poti alege cu rani si vor creste la loc in cateva zile.Dupa ce ai ales tipsurile de unghii dorite, pune doar o picatura de lipici pe spatele lor si apoi pozitioneaza-le pe unghii, la aproximativ 2 milimetri de varf. Ai rabdare sa te asiguri ca acestea sunt asezate corect pe unghie, apoi apasa usor pe ele, pentru a le fixa in loc. Poti pili apoi tipsurile pentru a le aduce la lungimea si forma dorite.Va trebui apoi sa aplici degresantul de unghii, dupa care urmeaza bonderul, care se aplica in strat subtire, precum un lac de unghii, si se lasa pana se usuca. Acesta are rolul de a pregati unghia pentru aplicarea primului strat de gel UV. Foloseste apoi o pensula pentru a aplica gelul UV, apoi introdu unghia respectiva sub lumina lampii UV, timp de doua minute. Repeta procedeul de degresare a unghiei si aplicarea bonderului, inainte de a aplica al doilea strat de gel UV.La final, iti poti colora unghiile cu o oja semipermanenta, poti aplica o solutie top coat-finish sau, daca vrei o manichiura frantuzeasca, poti folosi gelul UV alb pentru acel aspect elegant si rafinat al unghiilor.