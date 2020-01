Culoarea de par care face furori in 2020

Aceasta nuanta este una perfecta pentru orice tip de ten, da o nota de eleganta, dar indulceste si trasaturile. De asemenea, balayage-ul ramane si el in tendinte in 2020, insa capata o noua interpretare. Astfel, tehnica pe care mizeaza hairstilistii anul aceste este deschiderea suvitelor din fata, cele care incadreaza chipul.Ciocolatiul este si el la mare cautare, in special in sezonul rece 2020. Totusi, daca nu esti adepta vopsitului, sa stii ca esti la moda chiar daca ai parul natural. In 2020, hairstilistii sunt atrasi de naturalete.