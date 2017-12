Gina Pistol se marita. Ce spune despre nunta Ajunsa la 34 de ani, Gina Pistol si-a dat seama ca ar cam fi vremea sa se aseze la casa ei. Doar ca nu a gasit inca barbatul potrivit. Focoasa blondina sustine ca nu este impotriva maritisului, doar ca in acest moment considera ca nu este pregati...

Nunta anului: Gina Pistol se marita: "M-a cerut la Mc" Dupa doi ani de relatie cu Alin Cocos, Gina Pistol a fost ceruta in casatorie. Cei doi au trecut prin momente dificile anul acesta, mai ales ca fiul lui Dorin Cocos a fost retinut in dosarul "Bica". Cererea in casatorie a avut loc imediat ce Alin...

Cutremurator! Amanuntul mai putin stiut petrecut in trecutul Ginei Pistol Desi este una dintre cele mai frumoase vedete de la noi, a fost ofertata si a acceptat de trei ori sa pozeze in revistele pentru barbati si lumea crede ca o duce pe roze, Gina Pistol are secretele ei pe care le tine bine ascunse. Iar unul dintre lucr...

Imagini horror cu Gina Pistol in jungla. Uite cum arata nemachiata! Gina Pistol si-a pierdut tot farmecul de cand se afla in jungla, la emisiunea "Sunt celebru, scoate-ma de aici". Vedeta s-a transformat complet si este de nerecunoscut fara machiaj. Tenul sau este plin de pete si are cearcane imense. In cadrul show-u...

Imposibil de recunoscut. Cum arata Gina Pistol in adolescenta! Astazi este una dintre cele mai curtate vedete din showbizul romanesc, insa in trecut Gina Pistol nu era atat de fermecatoare. Ii placea sa pozeze sexy inca din adolescenta, insa daca ai fi vazut-o atunci, cu greu ai fi putut crede ca se va transform...

Gina Pistol, marturisire-soc: "Am pozat in Playboy ca sa nu stau cu un bosorog" Spiritele se agita din ce in ce mai tare in cadrul show-ului "Sunt celebru, scoate-ma de aici". Vedetele au ajuns cu nervii intinsi la maximum si au inceput sa se jigneasca. Aseara, Catalin Morosanu a criticat-o dur pe Gina Pistol, despre care a spus...

Chef Foa, un adevarat Don Juan inainte sa devina celebru. O vedeta si-a riscat relatia pentru el! Florin Scripca, sau chef Foa cum este cunoscut in lumea mondena, a fost un adevarat Don Juan inainte sa devina celebru. Se pare ca el a reusit sa o cucereasca pe Gina Pistol, dar si pe Vica Blochina. Relatia lui Foa cu Vica s-ar fi consumat in period...

Gina Pistol nu mai este blonda. Uite cum si-a schimbat look-ul! Gina Pistol a renuntat de curand la eternul blond si a optat pentru o nuanta mult mai inchisa. Vedeta s-a vopsit saten inchis si ii sta foarte bine chiar si cu aceasta nuanta. Indiferent de ce schimbari isi face, fostul iepuras Playboi emana senzuali...

Gina Pistol nu se mai poate ingrasa. Uite ce a facut vedeta pentru a ajunge la aceasta performanta! De ceva timp, Gina Pistol se lauda cu o silueta de invidiat si foarte multe persoane au inceput sa se intrebe cum reuseste vedeta sa se mentina atat de bine. Fostul iepuras Playboy a dezvaluit pentru Ring ca ii este din ce in ce mai greu sa se ingras...

Inca o plecare de la PRO TV! Vezi cine a batut palma cu Antena 1! Chiar la inceput de primavara, Gina Pistol a tras lozul cel mare - va aparea intr-un show de la Antena 1. Conform wowbiz.ro, fostul "iepuras" Plaboy a fost in negocieri cu trustul Pro pentru o emisiune, insa nu s-a concretizat nimic. Totusi, norocul ...

FOTO: Gina Pistol, cu parul scurt, rujata excesiv si imbracata provocator! O mai recunosti? Frumoasa blonda Gina Pistol a reusit sa-si socheze fanii in momenul in care a decis sa recurga la o schimbare radicala de look.Admiratorii sai aproape ca n-au mai recunoscut-o in momentul in care vedeta a aparut in cateva fotografii publicate pe Face...

Gina Pistol e dependenta de botox Gina Pistol, in varsta de 31 de ani, nu se poate abtine de la operatiile estetice. Vedeta a facut o obsesie pentru injectiile cu botox impotriva ridurilor. Desi este considerata una dintre cele mai frumoase femei din Romania, Gina Pistol are grija sa...