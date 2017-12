Ilinca Vandici a fost surprinsa recent, la ceas de seara, in compania unuia dintre cei mai prosperi oameni de afaceri din Romania. Vedeta a luat cina cu un barbat misterios, noteaza wowbiz.ro, pe nume Orlando Szasz, un afacerist de succes de 42 de ...

Ilinca Vandici, prezentatoarea emisiunii "D-Paparazzi", difuzata in fiecare vineri, de la ora 22.30 intampina vara printr-o transformare pin-up, o diva a anilor '50, plina de feminitate, forta si senzualitate, realizata de specialistii Jovsky Studio,...

Ilinca Vandici este nemultumita de felul in care arata. In timp ce multe dintre vedete ar apela la orice solutie pentru a da jos kilogramele, Ilinca a marturisit ca si-ar dori sa se mai ingrase putin pentru ca acum este prea slaba. Vedeta Kanal D pri...

Abia a semnat cu postul Kanal D, ca Ilinca Vandici deja a intrat in dizgratia colegilor sai. Se pare ca vedeta are obiceiul de a vorbi pe la colturi, iar una dintre vedetele care ar deranja-o pe Ilinca ar fi Gabriela Cristea. "De cand a venit, Ilinca...

Ilinca Vandici si-a petrecut weekend-ul la mare, in statiunea Mamaia, unde a facut ravagii. Frumoasa prezentatoare si-a expus formele in timp ce se bucura de soare, alaturi de o prietena. Prezentatoarea va putea fi vazuta in cel mai nou show, alaturi...