Irinel Columbeanu este din nou indragostit. Are iubita de 19 ani! Irinel Columbeanu iubeste din nou. Omul de afaceri are o relatie ascunsa, cu o tanara de 19 ani. De data aceasta, se pare ca relatia este una serioasa, de aceea Irinel Columbeanu nu vrea sa faca parada cu noua sa idila. Tanara este o fata de ...

Uite ce tablouri spectaculoase picteaza Irina Columbeanu la doar 8 ani! stiri Irinel Columbeanu » Irina, fiica lui Irinel Columbeanu si a Monica Gabor, este foarte talentata. Micuta picteaza de aproape trei ani, iar de curand a avut si prima sa expozitie. La inceput, Irinuca a pictat singura, iar de cativa ani urmeaza cursurile unei scoli de pict...

Razboiul intre Monica Gabor si Irinel Columbeanu este pe cale sa izbucneasca din nou. Gestul care l-a enervat la culme pe omul de afaceri! stiri Irinel Columbeanu » Monica Gabor a venit in mare secret in Romania saptamana trecuta. Fosta doamna Columbeanu a vrut sa ii fie alaturi fiicei sale la prima expozitie de pictura. Bruneta a reusit insa o scoata din minti pe fostul sau sot, Irinel Columbeanu, caci si-a lua...

Irinel Columbeanu, prima reactie dupa ce ar fi fost acuzat intr-un dosar pentru proxenetism! stiri Irinel Columbeanu » Irinel Columbeanu ar fi fost implicat in "Dosarul prostituatelor de lux". Acesta a declarat insa ca nu le cunoaste pe fetele care au fost chemate pentru audieri la Sectia 19 de politie. "Am auzit ca si numele meu a fost vehiculat prin presa, dar vrea...

Irinel Columbeanu nu si-a intalnit niciodata fostul socru fata in fata. Iata motivul! stiri Irinel Columbeanu » Irinel Columbeanu a facut de curand o marturisire-soc. Omul de afaceri a dezvaluit ca in toti acesti ani, el nu s-a intalnit niciodata fata in fata cu fostul sau socru, Emil Gabor. Desi au facut o nunta fastuoasa si au avut un mariaj de 5 ani, Monica...

Irinel Columbeanu nu isi mai poate reface viata dupa divortul de Moni. Motivul pentru care toate femeile fug de el! stiri Irinel Columbeanu » Dupa divortul de Monica Gabor, care a avut loc in 2011, excentricul milionar a mai avut cateva relatii pasagere, insa nimic de lunga durata.Motivul pentru care toate femeile fug de o relatie serioasa cu acesta este incredibil: Irinel Columbeanu reuse...

Episod tragic: Irinuca era sa se inece in piscina de la Izvorani, chiar sub ochii lui Irinel Columbeanu! stiri Irinel Columbeanu » Irinel Columbeanu a trecut prin clipe de groaza in urma cu cinci ani, cand Irina, fiica sa, a fost la un pas sa isi piarda viata in piscina de la Izvoranu. In cele din urma, Irina a fost salvata de tatal sau, insa de atunci micuta a refuzat sa mai in...

FOTO: Ea e noua iubita a lui Irinel Columbeanu! Tanara a fost surprinsa si in compania altor barbati celebri stiri Irinel Columbeanu » Irinel Columbeanu, in varsta de 56 de ani, are o noua iubita. Tanara este fost iepuras Playboy, iar cei doi formeaza unul dintre cele mai noi cupluri din showbiz. Modelul Denisa Botcari si milionarul isi consuma iubirea la mare si par ca se inteleg d...

Irinel Columbeanu, imagini uluitoare din statiunea Mamaia. Se plimba cu masini decapotabile si este inconjurat numai de femei frumoase! stiri Irinel Columbeanu » Irinel Columbeanu este mereu inconjurat de femei frumoase, iar asta nu mai mira pe nimeni. Desi este implicat intr-o relatie serioasa de mai bine de un an, nu poat sta departe de tentatii si nu rateaza nicio ocazie de a se plimba alaturi de domnisoar...

Mr. Pink continua tortura! Uite ce o obliga pe Monica sa faca in fiecare zi stiri Irinel Columbeanu » Monica Gabor traieste de trei o ani o poveste de dragoste cu nabadai alaturi de un milionar asiatic. Desi toata lumea credea ca vedeta duce o viata de vis in America, se pare ca Monica este mai supusa ca niciodata. Iubitul sau milionar Mr. Pink o con...

Irinel Columbeanu cauta "clone" ale Monicai Gabor? Vezi cum arata noua lui cucerire! stiri Irinel Columbeanu » In urma cu cateva luni, Irinel Columbeanu a aparut la un eveniment monden insotit de o tanara superba, pe nume Alexandra Hodis, despre care presa a vorbit ca seamana izbitor de bine cu fosta doamna Columbeanu. Acum, Irinel a comis-o din nou. Afaceris...

Irinel Columbeanu nu vrea sa se insoare cu "sosia" Monicai Gabor! stiri Irinel Columbeanu » Sosia Monicai nu are sanse sa se marite cu Irinel Columbeanu.Alexandra Hodis este un tanar manechin de 20 de ani, alaturi de care Irinel Columbeanu s-a afisat in lume, in urma cu cateva zile. La fel ca multe femei care au facut parte din viata milion...

Alexandra Hodis e noua Moni! Cum a cunoscut-o Irinel Columbeanu pe "clona" fostei sotii stiri Irinel Columbeanu » Despre Alexandra Hodis, cu siguranta, vom mai auzi si vom mai citi in presa tabloida. Tanara care s-a afisant, recent, la bratul lui Irinel Columbeanu pare ca si-a pus in cap sa parcurga acelasi traseu pe care l-a urmat, cu ani in urma, Monica Gabor....

Irinel Columbeanu si-a refacut viata alaturi de sosia Monicai Gabor?Asemanare izbitoare! stiri Irinel Columbeanu » Irinel Columbeanu nu poate sa o uite asa de usor pe fosta sotie Monica Gabor, cea care este si mama copilului sau.De aceea milionarul de la Izvorani a inlocuit-o pe Moni cu o femeie ce ii seamana perfect, incat cei care au vazut-o pe cea care l-a ins...