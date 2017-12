Iuliana Tudor

Proiector metalic lumini laser cu fulgi

Proiectorul cu fulgi de zapada Snowdance LED este ancorat in pamant si conectat prin cablu la o priza electrica.Chiar si proiectia Snowdance se intinde pe o suprafata de pana la 10 x 10 metri. La temperaturi cuprinse intre -25 ? C pana la + 35 ? C, ploaie