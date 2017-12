Laura Cosoi este o femeie implinita. S-a casatorit in urma cu cateva luni, iar acum se gandeste foarte serios sa faca pasul urmator. Laura Cosoi a vorbit, recent, cu sinceritate despre viata de familie si despre faptul ca isi doreste copii. "...

Laura Cosoi si-a petrecut luna de miere in Maldive. Vedeta a avut parte de o saptamana de vis alaturi de sotul sau, dar si de cateva momente de cosmar. Proaspat casatoriti, actrita si sotul ei s-au bucurat de opt zile de vis, petrecute intr-un pe...

In urma cu doua luni, Laura Cosoi a decis sa se aseze la casa ei. S-a casatorit cu barbatul pe care il iubea de ani buni, omul de afaceri Cosmin Curticapean, iar martitisul pare ca i-a priit de minune. Actrita arata tot mai bine si nu se sfiieste sa ...

Proaspat casatorita, actrita Laura Cosoi da dovada ca este lipsita total de inhibitii. Ea a publicat pe blogul sau fotografii realizate la un shooting pe malul marii. Imaginile i-au surprins pe fani, care au avut ocazia sa o admire in toata splendoar...

La o saptamana dupa ce s-a cununat religios la Iasi, Laura Cosoi va imbraca din nou rochia de mireasa. Vedeta va mai face o petrecere de nunta in orasul natal al sotului sau, omul de afaceri Cosmin Curticapean, care este din Targu Mures. "Cum...

Laura Cosoi este botezata in religia si, potrivit doctrinei, vedeta nu are voie sa divorteze. Conform religiei catolice, doi soti pot divorta, dar vor ramane uniti in fata lui Dumnezeu pentru toata viata. Cu alte cuvinte, cununia religioasa nu se...