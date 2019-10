Ciftci Elena Academy este acum in UK!

Initiatoarea mai multor campanii populare, dintre care amintim „Ofera o sansa celui fara nesansa” (campanie dedicata persoanelor care provin din medii defavorizate – persoane care au stat intr-un centru de plasament, femei agresate de catre sot si persoane cu handicap), este recomandata de publicatii si reviste de specialitate, de persoane publice, nume importante din lumea modei si entertainment-ului precum Ilinca Vandici, Crina Matei, Valentina Pelinel, Bianca Dradusanu, Cosmina Pasarin, Sonia Trifan, Roxana Nemes etc.La cererea româncelor de peste hotare, makeup artistul Ciftci Elena a organizat primele cursuri de baza in Anglia, mai exact in Birmingham și la Londra! Cursurile sunt de baza sau de avansați, iar pentru inscriere puteți accesa www.ciftcielena-makeupartist.ro sau puteti scrie pe mail ciftcielena@yahoo.com. Perioadele de desfasurare a cursurilor in Londra sunt: 7-11 Octombrie și 2-6 Decembrie, iar in Birmingham 14-18 Octombrie și 25-29 Noiembrie.“Inițierea in lumea make-up artiștilor pare destul de grea la început, te gândești evident de unde sa pornești, cumperi produse foarte bune, dar după achiziționarea acestora te lovești de un obstacol - ce urmează să fac cu ele? Ei bine, pentru această întrebare am eu un răspuns destul de valoros! Cursul pentru începători este cea mai importantă cărămidă la baza acestei minunate profesii, astfel că trebuie ales cu atenție.Cursul este creeat din perspectiva unei cursante, pentru a acoperi nevoile și dorințele ei. Partea buna este ca veți beneficia de ședință foto profesională, dar și de modele din partea noastră pentru partea practică a cursului, veți primi trucuri pentru promovarea pe social media și trucuri de câștig online.Iubirea pentru culoare și înfrumusețare este premiata cu o diploma de make up-artist recunoscută international si acreditată de Ministerul Educației si Ministerul Muncii.”, declara make-up-artistul.La cursurile de bază în machiaj ale Academiei de make-up Elena Ciftci se pot inscrie toate cele care doresc sa pătrundă în tainele acestei arte a makeup-ului, să afle tehnicile de corectare sau cele de aplicare a fardurilor, să aleagă cosmeticele cele mai potrivite fiecărei persoane pe care o machiază, să îi pună în evidență trăsăturile și frumusețea naturală, să ascundă micile imperfecțiuni, să mascheze riduri pentru tenul matur, să aleagă nuanțele cele mai adecvate și să se joace creativ cu ele.