Tehnici si trucuri ale pensulelor de machiaj de la Pandera

Atunci cand vine vorba de un machiaj impecabil, arsenalul care include ustensilele corespunzatoare este cel care face diferenta. Nenumaratele produse destinate machiajului care exista la momentul actual pe piata pot aduce in deruta chiar si pe adevaratele profesionite ale acestor tehnici.Utilizarea unui set cat mai larg de produse si ustensile destinate unui make-up perfect asigura o infrumusetare minunata a tenului, incepand de la camuflare si iluminare, pana la estompare si tapotare. Cea mai importanta categorie din acest punct de vedere este cea a pensulelor de machiaj. Cu ajutorul acestora, fiecare miscare si tehnica utilizata pentru aplicarea machiajului va dobandi alte efecte.Cu toate ca multe femei au inteles care este rolul unei pensule de machiaj, adesea dau gres din cauza faptului ca opteaza pentru modelele nepotrivite si care nu corespund unor standarde inalt calitative.Cand ne referim labune, trebuie de cunoscut faptul ca acestea trebuie sa fie realizate din fibre de calitate, mai suple si mai dense, care nu cad foarte usor sau se deterioreaza rapid. Ele sunt dispuse intr-o maniera studiata cu atentie, in asa fel incat produsul sa poata fi distribuit in mod facil, dar si cu precizie. In plus, pentru manerul pensulei se va folosi un material rezistent, cu o dimensiune corespunzatoare pentru garantarea unei utilizari cat mai confortabile.Reprezentantii Pandera.ro vin in ajutorul publicului feminin cu cateva sfaturi despre cum sunt alese pensulele de machiaj in functie de zona de aplicare si despre beneficiile utilizarii acestora in rutina de make-up.Pentru ca un machiaj sa radieze, va fi necesar inati de toate de o piele perfecta. Se poate opta pentru trei modalitati de aplicare, respectiv cu ajutorul buretelului, a degetelor sau a degetelor, in functie de rezultatul urmarit.Pentru un finisaj curat si o aplicare rapida si precisa, baza fondului de ten se poate aplica cu ajutorul degetelor, caldura corpului contribuind la aderarea perfecta la nivelul pielii. Buretele poate consuma mai mult produs, insa garanteaza un gard mare de acoperire, in timp ce pensula va controla cel mai fin si mai precis cantitatea aplicata, iar in final asigura un finisaj perfect natural.Stapanirea tehnicii de contouring nu este chiar cea mai simpla, insa atunci cand aceasta tehnica va ajunge sa fie executata in mod corespunzator, se va vedea si adevarata transformare, oferind chipului un efect de subtiere si intinerire. Instrumentul de baza al acestei operatiuni este, din nou, pensula. Este cel mai frecvent produs utilizat atunci cand vine vorba de sculptarea fetei si se opteaza pentru cea taiata in unghi.Inclusiv si atunci cand se doreste aplicarea doar a unei simple linii de contur pe pleoape, pensulele potrivite sunt o alegere vitala. Acestea trebuie sa fie corect alese, astfel incat sa contribuie la trasarea liniei de tus doar prin presarea tusului la baza genelor. Fiind o pensula in unghi, este important ca linia sa fie trasata practic singura, pozitionand pensula chiar din coltul exterior al ochiului ascendent catre capatul sprancenei.Bureteii care se gasesc adesea in ambalajul fardurilor de ochi au anumite limite. Ei pot fi utilizati pentru aplicarea fardurilor, insa nu contribuie si la estompare. Trei pensule sunt considerate esentiale pentru zona ochilor: una plata care sa aiba perii mai densi, pentru aplicarea fardului, una de estompare si una care sa poata fi utilizata ca pensula de sprancene, pentru linia de tus si la machierea pleoapei inferioare.Sprancenele sunt considerate o trasatura foarte importanta ce trebuie subliniata, motiv pentru care este crucial sa adaugi in arsenalul tau pensulele dedicate. Este recomandata utilizarea unei pensule mici, angulare si a unei pensule de tip pieptene. Tehnica poate sa difere in functie de tipul de produs utilizat si daca sa doreste o definire puternica ori un look subtil. Pentru acoperirea cearcanelor, este indicata pensula cu fibre duo, intrucat retine excesul de produs si garanteaza un finisaj cu aspect natural, mai ales daca se aplica cu ajutorul unor miscari circulare usoare.Magazinul online Pandera gazduieste o colectie larga de pensule si seturi care sa inglobeze toate tipurile si modelele necesare pentru realizarea unui make-up ideal. Poti intra si tu pe pagina online pandera.ro pentru a descoperi ofertele disponibile si pentru a opta pentru produsele de care tu ai nevoie.