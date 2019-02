Specialistii te invata: cum sa porti gene false si sa arati fabulos

Suntem in 2019, insa inca intalnim femei care se tem sa poarte gene false. Multe sustin ca estomparea fardului de pleoape, conturarea sprancenelor, sau chiar machiajul cat eye reprezinta o joaca de copii in comparatie cu aplicarea genelor false. Daca stii exact cum sa le aplici si sa le intretii, te vei convinge si tu de avantajele acestora. In fond, nu este absolut nimic complicat. Trebuie doar sa urmezi cateva sfaturi elementare si, bineinteles, sa exersezi. Este foarte probabil sa nu reusesti din prima, poate nici la a doua incercare, insa in timp vei deveni maestra.Iata cele mai importante aspecte de care trebuie sa tii cont atunci cand apliciDaca esti novice, te sfatuim sa nu investesti din prima intr-o pereche de gene false prea scumpe. Este foarte posibil ca primele incercari de a le folosi sa fie compromise, asa ca evita un soc prea mare si orienteaza-te in prima faza catre produse mai accesibile ca pret. Spre exemplu, pe site-ul Melkior.ro vei gasi o multime de modele la preturi mai mult decat avantajoase, asa ca poti sa-ti iei doua perechi, iar cu prima sa te joci pana iti dai seama cum stau lucrurile.Masoara genele false si taie excesul. Majoritatea modelelor sunt produse in marimi standard, asa ca este foarte posibil sa fie nevoie sa le redimensionezi. Important: nu taia niciodata capetele interioare!Ce inseamna, mai exact, strategic? E simplu: asteapta aproximativ 30 de secunde pana sa aplici genele false pentru ca adezivul sa capete o textura mai vascoasa. In acest timp, indoaie genele false astfel incat cele doua capete sa se uneasca. Acest lucru va permite adezivului sa se distribuie mai bine la capete, astfel ca vor scadea sansele ca genele sa se dezlipeasca ad-hoc.Acum a sosit momentul sa aplici genele false. Probabil cea mai complicata parte este sa te asiguri ca le lipesti cat mai aproape de genele tale naturale, dar fara sa le atingi. Specialistii iti recomanda sa asezi oglinda perpendicular pe masa si sa privesti in jos. Astfel, vei avea o perspectiva mult mai buna si vei vedea exact unde sa aplici genele false. Desi pare un sfat destul de banal, vei vedea ca va schimba radical regulile jocului. Va fi de 100 de ori mai usor sa le aplici.De asemenea, nu inchide ochii in timp ce le aplici, deoarece forma lor se schimba. La inceput, iti va fi destul de complicat sa-i tii deschisi, dar cu timpul te vei obisnui. Pentru aplicare, poti sa folosesti propriile degete sau o penseta.Daca ai ajuns la acest pas, inseamna ca ai reusit sa aplici genele false. Acum este important sa ascunzi faptul ca le porti si sa creezi un machiaj cat mai natural. Astfel, traseaza cu ajutorul unui tus de ochi linii seducatoare care sa ascunda banda genelor.Este foarte usor sa aplici gene false, iar efectul pe care il au asupra machiajului tau este intotdeauna fabulos. Nici nu vei mai avea nevoie sa folosesti prea multe produse cosmetice pentru a arata impecabil cu fiecare ocazie.