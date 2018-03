Cum ne machiem pentru locurile unde ar trebui sa mergem nemachiate?

Desi nu este indicat, tot mai multe fete aleg sa mearga la cursuri machiate. Pentru cele care nu se pot abtine, recomand machiajul natural, nu folosim niciodata culori tari, nu folosim negru, nu ne accentuam pometii.Fetele care merg la scoala ar trebui sa foloseasca un bb cream si nu un fond de ten cu o acoperire foarte mare, pentru ca ele nu au nevoie sa-si astupe porii (procedeu in urma caruia, in cazul lor, apar cosurile).Un rimel si o culoare placuta la ochi sunt suficiente pentru un machiaj de scoala.nu exageram cu machiajul, pentru ca mergem intr-o tinuta casual. Casual trebuie sa fie si make-up-ul.putem purta o baza de machiaj matifianta, care sa netezeasca tenul cand facem efort.inchisa este ok sa nu purtam make up, dar daca totusi nu ne putem lipsi de el, obligatoriu trebuie sa folosim produse waterproof (rezistente la transfer) in nuante cat mai naturale.trebuie sa adoptam un look cat mai serios – ar trebui sa lipseasca culorile stridente, extravagante si genele foarte lungi. In rest putem folosi orice produse de make-up, care ofera respect celor din jur.De aceea s-a deschis prima Scoala de automachiaj din Romania, care sa te scoata din impasul de a te face de ras, nestiind cum sa-ti aplici corect rimel sau tus sau un fond de ten.Daca doresti sa-ti imbunatatesti abilitatile de machiaj si sa aplici cu usurinta un machiaj de zi sau de seara, sa stii ce sa cumperi atunci cand te afli in fata rafturilor cu produse de make-up, iată cateva motive pentru care sa urmezi un curs de automachiaj: Economisesti bani – esti propriul makeup artist. Iesi din situațiile penibile in care fondul de ten ti se aduna, eyeliner-ul e trasat strâmb sau rujul e dat pe jumătate din fata J. Economisesti timp in fata oglinzii – te vei mișca precum un adevărat makeup-artist. Indiferent ca mergi la munca si seara te oprești la un party (vei sti sa adaptezi machiajul de la zi la seara).Nu iti mai faci nervi cand nu găsești loc liber la machiaj. Poti incepe o cariera in sensul acesta… si vezi intr-un curs expres daca-ti place si daca ai îndemânarea necesară! Statutul tău de fata/femeie cu un simplu rimel se va transforma intr-o domnișoara/doamna stilata. www.ciftcielena-makeupartist.roFii încrezătoare!!