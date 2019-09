Cum realizam corect un machiaj de zi?

Baza de machiaj PRE MAKE UP BASE-NEUTRAL

Vrei sa realizezi corect un machiaj de zi impecabil pentru tine sau pentru o prietena care sa poata fi aplicat in fiecare zi?O regula foarte importanta de care trebuie sa tinem cont cand vine vorba de achiziționarea unor machiaje este calitatea acestora. Produsele de machiaj profesional sunt o investiție pe termen lung si de aceea trebuie sa fim foarte atente la ingredientele din care se compun, dat fiind faptul ca le folosim in fiecare zi si in timp pot afecta tenul.Daca vrei sa descoperi care sunt recomandarile make-up artistilor Scoliicare organizeaza in mod frecvent cursuri de pregatire si dezvoltare in domeniu, te invitam sa citesti in continuare despre produsele de machiajsi, indispensabile pentru un machiaj perfect, pe care le gasesti laRealizarea unui look impecabil cu un aspect ingrijit si neincarcat se va obtine cu. Un vechi proverb spune ca “less is more”. Pentru a evita supraincarcarea tenului cu prea multe produse, trebuie sa incepi cu baza de machiaj corecta. Dupa aceea aplicam unpentru ingrijirea tenului obtinand un efect de hidratare si antioxidare. BB Cream lumineaza si revigoreaza tenul, oferindu-i acestuia si protectie solara.Probabil printre cele mai folosite produse de machiaj se numara fondul de ten. Dar sunt multe persoane care utilizeaza un fond de ten a carui nuanta sau textura nu se potriveste cu pielea. Acorda atentie atunci cand selectezi fondul de ten pe care il aplici in machiajul de zi cu zi. Pentru un aspect reusit, acesta trebuie să aiba o acoperire cat mai mare. La SLA Paris gasesti produse de machiaj profesionale, inclusiv fonduri de ten cu acoperire mare sau chiar cu acoperire extrema. Noi iti recomandam pentru un machiaj de zi reusit sa folosesti un, aplicat uniform cu ajutorul unei, pentru aplicarea fondului de ten si a corectiilor.Foloseste acest fond de ten intr-o cantitate care sa acopere intreaga fata, dar evita cu desavarsire efectul de masca. Poti corecta micile imperfectiuni cu un. Urmatoarea etapa consta in aplicarea uneiUnul dintre punctele principale ale unui machiaj de zi sunt ochii. De fapt, in orice machiaj aspectul lor joaca un rol important. Sunt o multime de tehnici prin care iti poti realiza un machiaj deosebit la ochi. Dar nu neglija genele! Genele imbraca si contureaza, alaturi de sprancene, intregul machiaj. Alegerezistenta la apa pentru o privire intensa, cu gene dese, multiplicate.Prin machiajul de zi ai ocazia sa iti pui in valoare naturaletea si feminitatea. Poti sa dai frau liber imaginatiei si sa folosesti produse de machiaj in culori apropiate de nuanta pielii, sau de nuanta hainelor. De exemplu, in zona ochilor poti aplica nuante diafane si umbre cu catevaindividuale.La final aplica unpentru buze stralucitoare, carnoase, cu aspect incantator. Nu ramane decat sa te bucuri intreaga zi de confortul acestui tip de machiaj, gratie unui aspect stralucitor si natural.De asemenea, este important ca toate aceste produse de make-up sa fie aplicate cu pensule si aplicatoare de calitate pentru a le valorifica la adevaratul lor potential. Recomandarea noastra sunt pensulele Roubloff ce sunt prelucrate in colaborare cu cei mai mari make-up artisti internationali, tinand cont de necesitatile, cerintele si recomandarile lor.Toate produsele originale mai sus mentionate le gasesti la, unic importatorsiin Romania. Daca iti doresti sa transformi pasiunea intr-un job, poti oricand sa urmezi cursurile Scolii. La absolvirea acesteia vei beneficia de o reducere la toate produsele de machiajși la