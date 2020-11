Machiaj in culorile toamnei. Sfaturi de make-up de la specialist

Odata cu schimbarea anotimpului, simtim nevoia sa adaptam intregul nostru aspect fizic, de la ingrijirea pielii si pana la imbracaminte, la sezonul rece. Daca pana nu demult pastelurile si culorile electrizante ne hipnotizau cu farmecul lor, incet-incet incep sa ne atraga nuantele calde ale toamnei. Auriu, aramiu, verde inchis, maro, albastru marin sau violet, toate pot fi integrate armonios in machiajul nostru de toamna si ne vor ajuta sa obtinem acel look chic, spune Mihaela Rotaru, make-up artist si trainer, care ne dezvaluie si cateva tips&tricks.Cel mai important punct de plecare, cu care incepe orice sfat de machiaj de toamna, este sa ne asiguram întotdeauna că pielea noastra este bine hidratata inainte de a aplica produse pe fata, astfel fondul de ten se va aseza armonios pe piele, fara a lasa imperfectiuni la vedere.Odata cu racirea sezonului, pielea va mai pierde din culoare, motiv pentru care trebuie sa avem grija sa trecem la o nuanta mai deschisa a culorii fondului de ten si sa venim in completare cu blush-uri in culori naturale ale piersicii pentru a da prospetime fetei. Un alt truc care functioneaza esteDe asemenea, trebuie sa avem grija de buzele noastre, intrucat din cauza vantului si a temperaturilor scazute, exista tendinta ca aceasta sa se usuce si sa crape, iar rujurile nu vor putea arata armonios, mai spune Mihaela Rotaru, care ofera cursuri de make-up si automachiaj la Scoala Rottaru.Make-up artistul mai spune ca este indicatori de cate ori avem ocazia, inclusiv pe timpul noptii. Potrivit Mihaelei Rotaru, trebuie sa folosim intotdeauna un creion de buze inaintea aplicarii rujului, intrucat acesta va impiedica rujul sa migreze inafara conturului buzelor si ne va ajuta sa corectam anumite imperfectiuni ale buzelor.Nuante de la trandafiriu si pana la movul inchis al murelor, toate sunt fiicele toamnei si pot fi purtate de minune in acest sezon.incepe sa capete note mai dramatice, iar smokey eye nu mai este pretabil doar pentru seara, ci si pentru zi, daca folosim nuante fumurii de intensitate medie (maro, maro caramiziu, gri).Prin alegerea tonurilor mai blande, vom pastra aspectul casual si curat. Pentru seara, culorile mai indraznete (violet, albatru marin, negru sau verde inchis) ne vor da un aer sexy si misterios. Pentru a pastra armonia chipului, este bine sa punem accentul doar pe o zona a fetei (ochi sau buze sau pometi), mai spune Mihaela Rotaru, trainer la Școala Rottaru.