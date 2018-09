Top 5 etape in realizarea unui machiaj profesional

Ce femeie nu e pasionata de machiaj intr-o anumita masura?Fie ca ai curajul sa experimentezi look-uri indraznete si diferite ori ca esti adepta machiajului discret, ce iti confera un look natural, cu siguranta ai dezvoltat o slabiciune pentru un anumit produs de make-up la un moment dat.Intrucat industria beauty este in plina dezvoltare, piata produselor de infrumusetare se extinde, odata cu ea crescand si cererea de produse la un standard inalt din punct de vedere calitativ. Lucrurile au evoluat, asteptarile in privinta machiajului au depasit stadiul de a arata bine pe moment. In momentul de fata, machiajul artificial a fost inlocuit cu machiajul profesional, menit sa evidentieze trasaturile frumoase ale fiecarei femei.Mai intai de toate, insa, machiajul profesional presupune un ten cu aspect placut, curat, luminos pe care produsele cosmetice se aseaza armonios. Cu alte cuvinte rolul machiajului profesional nu este doar acela de a ascunde imperfectiunile pielii, ci si de a actiona in tratarea acestora.Bazat pe aceasta idee, brandul polonez Paese nu ofera simple produse cosmetice gamei sale de clienti, ci o serie completa de ingrijire profesionala care include, pe langa cosmetice conventionale, produse de indepartare a machiajului, produse formulate cu uleiuri esentiale, acid hialuronic de inalta calitate si unturi naturale de corp.Acum ca te-am introdus in tema, iti vom dezvalui cum sa alegi produsele potrivite si trucuri in realizarea unui machiaj profesional exceptional.1. Incepe ritualul de machiat cu o baza iluminatoare – Illuminating Make-Up Base-Paese ce hidrateaza tenul si ii ofera luminozitate datorita micropigmentilor, pregatindu-l pentru aplicarea produselor cosmetice propriu-zise. Aplicati o cantitate mica de produs pe suprafata fetei sau limitati-va pe anumite zone pe care le doriti subliniate, pentru a nu incarca tenul.2. Baza de machiaj este urmata de aplicarea unui fond de ten potrivit tipului si tonului de ten. Long Cover Fluid Foundation Paese contine ingrediente active, ce confera o hidratare intensiva, un efect de acoperire de lunga durata si camuflare a imperfectiunilor. Consistenta cremoasa se absoarbe rapid in piele, lasand tenul radiant pe tot parcursul zilei.3. Pentru luminarea pielii din jurul ochilor folositi un corector iluminator anticearcan. Brightening Concealer Paese are o consistenta cremoasa ce se absoarbe usor in zona sensibila a ochilor, eliminand semnele oboselii. Microparticulele de perla diminueaza optic umbrele de sub ochi in timp ce Scutellaria baicalensis previne formarea acestora.4. Un element vital in uniformizarea culorii, asigurarea unei culori mate si conferirea unui finish mat natural este pudra. Datorita micronizarii componentelor, Matte Powder Semitransparent Paese are o consistenta usoara, nu incarca tenul, fiind practic imperceptibila pe piele.Aplica pudra cu ajutorul unei pensule in jurul zonelor care tind sa capete un aspect lucios: in jurul fruntii, nasului, barbiei sau obrajilor. Pudra va conferi luminozitate si rezistenta machiajului.5. Ultimul pas in realizarea machiajului profesional este reprezentat de accentuarea pometilor. Datorita consistentei delicate, Blush with Argan Oil Paese, confera un aspect tanar si un look fresh, asigurand un efect de lunga durata. Uleiul de argan ofera o hidratare intensa pielii, fiind in acelasi timp un antioxidant cu efect de regenerare.Nu negam importanta tehnicilor de machiaj si a trucurilor ce faciliteaza realizarea acestora insa, la baza machiajului profesional bine realizat stau intotdeauna produsele profesionale create special pentru pielea ta.