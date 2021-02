Rujul perfect te va scoate din anonimat

Atunci cand vine vorba despre machiaj, cel mai usor este sa aplici un ruj vizibil si cu siguranta, nu vei trece neobservata. Important este ca rujul pe care il aplici sa fie de calitate si sa nu dispara de pe buze dupa cateva ore.Un ruj profesional este o investitie pe care o faci pe termen lung pentru tine, pentru ca isi va mentine culoarea proaspata pentru mai mult timp.Asa cum spuneam si in randurile de mai sus, rujul poate constitui in sine machiajul de zi cu zi. Nu ai nevoie nici de fond de ten, nici de mascara sau de alte farduri; rujul potrivit poate face minuni.Un ruj profesional isi va mentine proaspata culoarea ore intregi si astfel nu va mai fi nevoie sa mergi des la oglinda pentru a-ti retusa machiajul. Chiar si atunci cand consumi alimente sau bauturi, culoarea nu se va transfera pe tacamuri sau pahare. În plus, el iti va hidrata buzele, astfel senzatia pe care o vei avea de-a lungul zilei, pe orice tip de vreme, va fi una de bine. Si mirosul rujurilor de calitate te va incanta.La fel ca si in cazul hainelor, a genelor false si a altor accesorii, si rujul trebuie ales in functie de nevoi: iti doresti sa ai buze mai pline, sa iesi din anonimat cu ajutorul unei culori mai puternice sau, dimpotriva, sa alegi un machiaj nude, de zi.Daca iti doresti buze apetisante, cel mai usor mod in care sa le obtii este conturarea lor cu un creion de buze. Pentru efect maxim, alege un ruj stralucitor, deoarece acesta va da volum buzelor tale. Recomandarea noastra este sa optezi pentru un ruj lichid, care are stralucire si datorita formulei sale, nu numai a particulelor stralucitoare.Intotdeauna, inainte de achizitionarea unui ruj nou, trebuie sa tii cont si de culoarea pielii: daca a ta este galbuie, atunci alege culori inchise, care iti vor pune in evidenta buzele; daca ai pielea deschisa insa, cel mai bine se potrivesc rujurile in nuante nude; pielii bronzate cu siguranta nu i se potrivesc rujurile inchise la culoare, ci mai degraba cele roz deschis sau portocaliu subtil.Daca trebuie sa alegi intre un ruj lichid sau unul solid, trebuie sa tii seama si de anotimpul in care il folosesti. Cel solid, in forma sa clasica, pe timp de vara poate avea tendinta de a se rupe sau a se topi din cauza temperaturilor ridicate si a mediului in care este folosit. In caz ca cele lichide nu sunt pe placul tau neaparat, ai intotdeauna varianta celor in paleta - sunt solide si se pot aplica foarte usor atat cu degetul, cat si cu pensula, in functie de ce ai mai la indemana cand trebuie sa te machiezi.Mat sau stralucitor? Aceasta este o alta intrebare pe care sa o adresezi inainte sa-ti cumperi un ruj nou. In primul rand, tine de gusturi si de cat de mult iti place sa iesi in evidenta. Tine foarte mult de stilul tau si de ocazia la care le vei purta. Bine-nteles, pentru machiaj de zi cu zi se potriveste mai bine rujul mat, iar pentru ocazii speciale cel stralucitor.Caracteristicile rujului il fac sa reziste mai mult sau mai putin timp pe buze, insa poti si tu sa-i dai o mana de ajutor. Iata doar cativa pasi pe care sa ii faci, atat pentru sanatatea buzelor tale, cat si pentru o rezistenta mai mare a culorii rujului:- Exfoliaza-ti buzele cu un produs special destinat acestui procedeu. Poti face si un amestec acasa din zahar fin si miere. Dupa exfoliere aplica o crema hidratanta sau un balsam de buze si lasa-le sa actioneze pentru o scurta vreme.- Indeparteaza surplusul de balsam sau crema cu ajutorul unui servetel si aplica putin fond de ten sau primer pe buze.- Contureaza-ti buzele cu ajutorul unui creion in aceeasi nuanta cu rujul sau intr-una cat mai apropiata.- Aplica rujul profesional pe care l-ai ales, fie ca e mat sau stralucitor si el va rezita ore bune.Rujul este demult o piesa de baza pentru un look reusit zi de zi. Datorita formei si a dimensiunii sale, poti sa il iei cu tine chiar si in buzunar, pentru a-l folosi in caz de nevoie.Credite foto: unsplash.com