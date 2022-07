4 produse care sunt absolut necesare pentru colectia ta de make-up

Ai hotarat sa iti alcatuiesti propria colectie de machiaj si nu stii de unde sa incepi? Este foarte simplu. Initial trebuie sa pleci cu gandul la produse de baza precum fondul de ten, rimel, ruj si un produs pentru sprancene, iar mai apoi te poti gandi si la produse optionale precum sunt cele de contur, blush, iluminator, tus, fard etc.De cele mai multe ori, toate aceste produse le poti gasi in truse machiaj , concepute special pentru a acoperi toate nevoile consumatorilor si, astfel, iti este usurat procesul de cautare. Pe langa faptul ca poti sa te bucuri de toate aceste produse la un loc, un mare avantaj este si faptul ca au o organizare si o depozitare foarte buna, exact asa cum pleaca din fabrica. Am pregatit pentru tine 4 produse esentiale pe care trebuie sa le regasesti intr-o trusa de machiaj care sa iti poata asigura toate nevoile.Fie ca optezi pentru o acoperire mare sau mica, fondul de ten poate fi cel mai bun prieten al tau, deoarece te ajuta sa obtii un look impecabil. Acesta are rolul de a ascunde chiar si cele mai deranjante imperfectiuni si uniformizeaza culoarea tenului tau intr-o clipita. Fara un fond de ten, machiajul este incomplet si va arata inestetic. Daca totusi nu iti doresti un fond de ten, considerandu-l prea mult pentru tenul tau, poti opta cu lejeritate pentru un inlocuitor cum ar fi un BB Cream sau un CC Cream. Cele din urma se diferentiaza printr-un aspect foarte important, si anume lejeritatea texturii si a ingredientelor. Indiferent ca alegi un fond de ten sau un inlocuitor, ai grija sa se potriveasca nevoilor tenului tau, de la formula, nuanta si pana la gradul de acoperire.Fara ruj machiajul fetei nu prea are farmec! Este absolut necesara aplicarea unui ruj, mai ales daca ai aplicat un fond de ten inainte. Cele doua produse merg mana in mana si completeaza lookul final intr-un mare fel. La fel ca in cazul fondului de ten, exista o varietate de nuante si texturi, tocmai de aceea trebuie sa stii de la inceput ce ti se potriveste. Totusi, nu te opri niciodata din a incerca si ceva nou, sunt sanse mari sa ramai placut surprinsa. Si in cazul rujurilor exista pe piata o serie de inlocuitoare precum balsamul, gloss-ul, creionul de buze. Este recomandat sa incerci toate tipurile, ca sa iti dai seama ce ti se potriveste mai bine.Fiind primul produs care iti poate schimba aspectul ochilor, este clar ca nu poate lipsi din trusa ta de machiaj. Acesta se poate folosi chiar si daca nu porti fard de pleoape, pentru ca rezultatul este unul wow chiar si individual. Are rolul de alungire, curbare si conturare a genelor si iti poate transforma look-ul la 180 de grade, bineinteles, intr-un sens foarte bun. Nu uita, si in cazul rimelului poti gasi cu usurinta foarte multe nuante si culori, precum negru, gri, albastru, verde si multe altele.Pentru a atrage privirile asupra ochilor, sprancenele trebuie sa fie perfecte. Indiferent ca ai sprancene groase si bogate sau subtiri si fine, trebuie sa stii ca exista cate un produs excelent pentru fiecare in parte. Spre exemplu, pentru sprancene groase poti opta pentru un gel transparent, cu pensula, care te poate ajuta sa le fixezi intr-o anumita forma si directie. Pentru sprancenele subtiri si fine, este recomandat un produs care sa aiba aceeasi culoare si nuanta cu cea a parului. Exista o varietate de produse din care poti alege, precum: gel, pomada, fard sau creion destinate sprancenelor. Trebuie doar sa incerci si sa te convingi asupra variantei care ti se potriveste.Sursa foto: Douglas Italia