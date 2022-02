7 trucuri pentru un make-up ca la Hollywood

Un make-up reușit îți poate schimba starea din bine în foarte bine în doar câteva secunde. Este dovedit că un machiaj bine realizat și o ținută pe măsură îți pot îmbunătăți considerabil încrederea de sine și bunăstarea. Astfel, pentru a avea un make-up demn de Hollywood ți-am pregătit o listă cu 7 trucuri pe care le poți aplica simplu și rapid, oricând.Pentru a obține un machiaj de calitate este necesar ca mai întâi să-ți cureți tenul în profunzime și să-l hidratezi corespunzător. Spală-ți fața cu un cleanser potrivit tipului tău de ten, aplică un exfoliant blând, dacă este cazul, iar la final hidratează-ți tenul cu o cremă nutritivă. Abia după ce ai parcurs toate aceste etape, tenul tău este pregătit pentru make-up. Totodată, evită alte activități în timp ce îți faci rutina de curățare și aplici machiajul, pentru a nu-ți murdări mâinile și a le umple de bacterii. Acestea pot avea efecte negative asupra tenului în general, dar și asupra aspectului make-up-ului tău.Cea mai înțeleaptă mișcare este să începi cu fardul de pleoape și conturarea sprâncenelor. Nu este un secret faptul că aplicarea tușului sau a fardului nu iese perfect din prima. Tocmai pentru a evita demachierea și compromiterea întregului machiaj din cauza unei linii trasate incorect, cel mai bine e să începi cu ochii. Începe cu aplicarea tușului, a fardului, iar ca ultim pas poți aplica un creion sprancene . La final, machiajul tău va fi fresh și plin de strălucire, fără urme nedorite.Ți s-a întâmplat vreodată să aplici un ruj, iar acesta să devină ușor lipicios? Ei bine, pentru a evita astfel de situații, când rujul nu devine neted, indiferent de calitatea lui, este recomandat să-ți exfoliezi buzele. Poți face asta înainte să aplici rujul sau în aceeași zi. Exfolierea buzelor este recomandată o dată pe săptămână, însă cu un exfoliant delicat, destinat buzelor sensibile, acest procedeu poate fi efectuat chiar de două ori pe săptămână. De asemenea, hidratarea constantă a buzelor este extrem de importantă, mai ales dacă folosești des rujuri mate. Nu-ți uita niciodată balsamul de buze, indiferent unde mergi!Dacă vrei să reduci aspectul de ten încărcat datorită excesului de produse din jurul ochilor, atunci aceasta este soluția câștigătoare. Aplică mai întâi fondul de ten, deoarece acesta are o putere de acoperire mult mai mare comparativ cu un corector. Astfel, corectorul îl vei putea utiliza doar pentru a face mici retușuri și a da impresia de „luminos”, cantitatea aplicată fiind semnificativ mai mică. În plus, fondul de ten aplicat înainte de corector este ideal pentru a evita acel aspect de „produs în exces” și dungile inestetice care se formează exact sub ochi.Există două tipuri de pudră - cea compactă și cea pulbere - iar fiecare are un scop bine definit atunci când vine vorba de un make-up ca la carte. Pudra pulbere este folosită pentru a fixa machiajul și pentru a-l face de lungă durată. Deși există atât în formă transparentă, cât și sub diverse nuanțe, este indicat să o folosești pe cea translucidă și incoloră pentru un machiaj de durată. Pe de altă parte, pudra compactă este ideală pentru a face mici retușuri sau pentru a plusa cu o nuanță mai închisă sau mai deschisă pe anumite porțiuni de ten. De asemenea, o pudră sidefată îți va oferi acel aspect strălucitor și radiant, pe când una mată va da impresia de față de porțelan.Probabil până acum ai auzit sau chiar ai folosit paleta de culori corectoare care îți poate masca aproape orice imperfecțiune. De exemplu, corectorul de culoare verde este folosit pentru a ascunde roșeața sau diferitele pete în nuanțe de roz de pe față. Cea mov este utilă pentru corectarea petelor galbene de pe ten, iar cea în nuanțe de piersică este pentru vânătăi sau nuanțele de albastru de sub ochi. În cazul în care această paletă s-a consumat sau pur și simplu nu ai una, dar vrei să corectezi o pată semnificativă de pe față, există o alternativă la îndemâna ta. Tot ce trebuie să faci este să amesteci un fard de pleoape în nuanța potrivită pentru problema ta cu o cantitate rezonabilă de corector obișnuit. Aplici amestecul obținut, iar imperfecțiunile tale au dispărut!Tu cum aplici corectorul? Dacă ești obișnuită să îl aplici sub o formă circulară, să știi că majoritatea fetelor așa fac. Însă, există o alternativă mult mai bună și eficientă pe care o poți pune în practică. Aplică corectorul într-o formă conică sub ochi și extinde-l aproape până unde se termină nasul. Această metodă nu doar că te va ajuta să ascunzi cearcănele și imperfecțiunile, ci va contribui și la conturarea armonioasă a părților laterale ale nasului.Sperăm că aceste sfaturi ți-au fost de ajutor în realizarea celor mai reușite make-up-uri.Sursa foto: Shutterstock