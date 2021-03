Care sunt detaliile care fac diferenta in machiaj

Cu toate ca ultimul an de zile ne-a aratat si invatat utilitatea de-a pune uneori lucrurile pe pauza, inca traim pe repede inainte. Cu fiecare inovatie, lumea de astazi ne invata sa punem accent pe viteza, astfel ca uneori neglijam lucrurile nenecesare, insa care ne fac bine. Astfel, azi, poate mai mult decat oricand, e bine sa ne reintoarcem atentia asupra afirmatiei „detaliile fac diferenta”, ce ne invita sa punem pe primul loc calitatea in locul cantitatii.Am mentionat mai sus despre atentia pe care o acordam propriei persoane: de la ingrijire, la vestimentatie, la coafura si pana la machiaj, ne dorim ca toate acestea aspecte sa ne reprezinte si sa ne ajute sa cream cea mai buna versiune a noastra. Asa se face ca, odata cu maturizarea, intelegem din ce in ce mai tare puterea detaliilor, in special atunci cand vine vorba de aspectul personal si, in special, cum un pic mai mult efort poate duce la un impact mai mare in viata noastra, precum si in lumea din jurul nostru. La capitolul machiaj nu exista „secrete”, ci doar invatare continua. De la consistenta produselor folosite, la pensule si pana la un adeziv bun pentru gene false , mai jos poti gasi acele aspecte care contribuie la un look unic, impecabil si rezistent.Poate ca ai auzit pana acum ca, in ceea ce priveste make-up-ul, „mai putin este mai mult”. O piele ingrijita corespunzator are nevoie de mai putin machiaj si de mai putin efort, si va avea un aspect final natural si echilibrat. In acest sens, recomandarea specialistilor este sa iti construiesti o rutina de ingrijire bazata pe nevoile propriului ten, pe care sa o urmezi zilnic.Aceasta ar trebui sa includa o curatare deplina (dimineata si seara, indiferent ca ai purtat sau nu machiaj pe parcursul zilei) cu un produs de curatare dedicat tipului tau de ten (uscat, mixt sau gras). Tot aici trebuie sa mentionam ca puterea unui exfoliat iti va fi de mare ajutor. Fie ca vorbim despre un exfoliant gel, crema, masca sau de alt tip, acesta ajuta la indepartarea resturilor de celule moarte si a altor particule de la suprafata pielii, rezultand o piele neteda, uniforma si catifelata. Apoi, poti folosit o lotiune tonica, scopul acesteia fiind acela de a echilibra ph-ul pielii, un serum pentru un plus de hidratare si, in final, o crema hidratanta, ideal cu SPF. Odata incheiat si acest pas, poti incepe machiajul propriu zis.Asa cum am mentionat si mai sus, conteaza foarte mult ca produsele pe care le folosesti sa fie potrivite tipului tau de ten. Spre exemplu, daca tipul tau de ten este gras si folosesti un fond de ten pentru ten uscat, acesta nu va rezista prea mult de-a lungul zilei si nici nu te va ajuta la echilibrarea secretiilor de sebum, astfel ca fata iti va straluci poate mai mult decat in mod obisnuit. Este vital sa-ti intelegi tipul de ten (recomandam o consultatie la dermatolog in acest sens), iar apoi sa cauti produse care sa i se potriveasca.Apoi, cand vine vorba despre machiajul fetei, varianta optima pentru un look natural este sa alegi un fond de ten cu acoperire medie, pe care sa il aplici uniform pe toata suprafata fetei si a gatului. Iti recomandam sa folosesti si un corector sau concealer pentru a lumina zona de sub ochi. In ceea ce priveste produsele de contouring, acestea te vor ajuta sa creezi umbre in anumite zone ale fetei cu un produs ce este cu doua nuante mai inchis decat tenul. Acestea se aplica pe zona de sub osul pometelui urcand estompat spre tampla. Conturarea si iluminarea fetei sunt pasi importanti in machiaj, daca inveti sa le folosesti corect poti evidentia exact trasaturile care te pun in valoare si ascunde micile defecte.La capitolul aplicare, pensulele si accesoriile pe care le folosim in machiaj sunt la fel de importante precum produsele. Inainte de toate, trebuie sa stii ca exista diferite tipuri de pensule: spre exemplu, cele cu fire scurte si mai tari sunt destinate aplicarii fondului de ten in mai multe straturi, pe cand cele foarte bogate si dese sunt ideale pentru o aplicare mai discreta a acestuia. Atunci cand alegi aceste pensule, este bine sa te indrepti spre unele cu peri naturali, acestea ajutand produsele de machiaj sa se aseze mult mai natural pe ten si fiind mai rezistente in timp.Cu toate ca si pensulele de machiaj s-ar putea incadra lejer in aceasta categorie, acum vrem sa iti vorbim despre genele false. Trebuie sa stii ca acestea sunt foarte usor de folosit si ca exista cel putin cate o varianta pentru fiecare nevoie, ocazie si moment al zilei. Poti alege gene false banda, gene smocuri sau extensii de gene fir cu fir. Recomandarea specialistilor este sa apelezi la primele doua categorii (in functie de propria dexteritate) si sa alegi o pereche de gene din par natural. Pentru gene fir cu fir este necesar sa apelezi la un specialist pentru a le aplica. Desigur, in a-ti aplica gene vei avea nevoie si de un adeziv bun de gene false. Desi acestea sunt potrivite tuturor tipurilor de piele, sfatul nostru este, in primul rand, sa testezi sa vezi cu ce formula te impaci cel mai bine. De asemenea, investeste intr-un produs bun, profesional, pentru o mai buna rezistenta in timp si, desigur, un aspect natural.Sursă foto: Tamara Bellis , Adrienn