Ce tipuri de rimel exista si pe care ar trebui sa-l folosesti

Oricât de mult ne place drama extensiilor de gene, nu ai nevoie de adeziv pentru a obține genele viselor tale. Ai nevoie doar de rimelul potrivit.Desigur, există multe tipuri diferite de formule de rimel, așa că este mai ușor de spus decât de făcut atunci când alegi rimelul potrivit.Așadar, împărtășim cu tine cele mai bune 10 tipuri de rimel pentru fiecare nevoie de machiaj, de la gene înalte până la volum suplimentar și curbare. Cel mai important, aceste formule sunt de lungă durată și rezistente la pete.Rimelul este un lichid închis la culoare folosit pentru a acoperi genele și pentru a le face mai vizibile. Folosirea rimelului este o modalitate ușoară de a atrage atenția asupra ochilor tăi. Îți poate face ochii să pară mai mari, în timp ce alungește și dă volum genelor tale.Produsul în sine vine de obicei într-un tub, cu o baghetă de rimel atașată la capac. Utilizatorul aplică apoi produsul cremă pe gene cu bagheta.Mascara este de obicei vândută în nuanțe de negru sau maro pentru a întuneca genele, dar poate fi găsită și în nuanțe distractive precum albastru și alte culori vibrante.Ne place să avem rimel rezistent la apă ascuns în trusele noastre de machiaj pentru nopți cu ploaie, zile sălbatice de vară pline de petreceri la piscină și toate evenimentele fanteziste între ele. Rimelurile rezistente la apă nu sunt doar rezistente la intemperii, ele sunt rezistente și la plâns, fie că plângi la cea de-a zecea vizionare a filmului A Star Is Born sau dacă încerci să îți menții cumpătul la nunta prietenei tale.Când ești în căutarea unor gene mai lungi, nu poți folosi orice rimel vechi. Ai nevoie de o baghetă de rimel inovatoare care să-ți acopere uniform genele, încurajându-le, de asemenea, să se onduleze. Cele mai bune rimeluri de lungire vor rivaliza chiar și cu cele mai dramatice gene false și extensii de gene.Creează dramă în jurul ochilor tăi cu cele mai bune rimeluri de volum care îți întunecă și îți ondulează genele, dând iluzia genelor false fără nici un adeziv. Vei vrea să cumperi un rimel negru închis sau o formulă care este cu cel puțin câteva nuanțe mai închisă decât genele tale naturale.Rimelul curling face exact asta: face genele să se îndoaie în sus, făcându-le să pară mai lungi și mai voluminoase. Dă o mână de ajutor ondulatorului de gene cu un rimel ondulat care te ajută să sfidezi gravitația.Cheia rimelului care definește genele este în aplicator. Ai nevoie de peri care au fost proiectați pentru a ridica și a acoperi fiecare fir de păr individual.Zilele cu gene lipite din cauza rimelului au trecut cu mult în urmă. Acum ai libertatea de a alege un rimel care îți definește genele individual. O perie curbată în formă de clepsidră aduce o varietate ingenioasă de lungimi de peri, ajutând la aplicarea și definirea fiecărei gene. Aplicați două sau trei straturi pentru falsuri sau doar un strat pentru zilele „fără machiaj”.Gândește-te la tubing mascara ca la o modalitate de a-ți îmbrățișa genele. Formula genială este concepută pentru a se înfășura în jurul fiecărui fir de păr al genelor ca un „tub”, îngroșându-ți genele și adăugând o lungime suplimentară.De când rimelurile cu fibre au apărut pe scena machiajului, nimic nu a mai fost la fel. Dintr-o dată ai putea să-ți iei formula obișnuită și să adaugi un plus de lungime și volum cu ajutorul fibrelor sintetice, unele mici cât o jumătate de milimetru.Genele inferioare sunt mai scurte și mai puțin voluminoase decât genele superioare, așa că nu le mai trata la fel! Schimbă-ți rimelul obișnuit cu un rimel cu un aplicator mic , care adaugă precizie maximă pentru cele mai scurte fire de păr ale genelor tale.Rimelul Clear este produsul suprem pentru fiecare aspect de machiaj pe care încerci să-l obții. Cauți un aspect minimalist? Formula transparentă lasă culoarea naturală a genelor tale să strălucească, oferind în același timp sprâncenelor și genelor un plus de sprijin și direcție. Cauți să uimești cu strălucire? Rimelul transparent oferă stratul de bază perfect pentru visele tale strălucitoare.