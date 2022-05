Cum alegi cosmeticele potrivite pentru tine

Industria cosmetica este in permanenta dezvoltare, iar pe piata exista o gama variata de produse cosmetice, ceea ce face ca alegerea celor mai potrivite sa fie o sarcina dificila. Este important sa ai in vedere produsele cele mai bune, pentru a crea un look natural si pentru a evita reactiile neplacute, precum alergiile, care pot cauza iritatii, mancarimi sau acnee.Pielea fiecarei persoane este unica, iar anumite zone ale fetei pot avea caracteristici diferite, de aceea este recomandat sa ai in vedere mai multi factori atunci cand alegi produsele cosmetice.Grija pentru sanatatea pielii trebuie sa fie pe primul loc. In fiecare zi, pielea noastra face fata tuturor tipurilor de schimbari din mediu, precum diferentele de temperatura, poluarea sau soarele, factori care o pot usca, irita sau deteriora. Prin urmare, este important sa fim atenti la nevoile ei, sa o hidratam si hranim corespunzător.Tenul este una dintre cele mai sensibile si expuse zone ale corpului nostru, asa ca este nevoie sa acordam un plus de atentie atunci cand alegem produsele de ingrijire. Fie ca avem tenul normal, uscat, gras sau mixt, tipul de ten va fi intotdeauna printre cele mai importante criterii atunci cand alegem produsele cosmetice.In general, tenul uscat si foarte uscat are nevoie de un plus de hidratare fata de celelalte tipuri de ten, asa ca se recomanda folosirea unor produse pe baza de substante cat mai hranitoare.In schimb, tenul uscat poate avea de suferit daca se folosesc in exces produse pe baza de acid salicilic, acid glicolic, acid betahidroxic sau peroxid de benzoil. Acestea sunt indicate des de specialisti, fiind bine tolerate de piele, insa daca nu sunt adaptate nevoilor tale, ele pot face mai mult rau decat bine.In primul rand, este important sa te asiguri ca optezi pentru produse cosmetice de la branduri cu traditie si de incredere, de exemplu, loreal , pentru a te asigura ca vei obtine cele mai bune rezultate si ca nu te vei confrunta cu efecte neplacute. Un alt aspect important este continutul de substante benefice pentru tipul tau de ten, adica antioxidantii si compusii care contribuie la ameliorarea eventualelor probleme pe care le ai cu tenul.Daca nu stii care este tipul tau de ten sau produsele cosmetice pe care le folosesti nu mai dau rezultatele dorite, este recomandat sa mergi la un control dermatologic pentru a stabili impreuna cu medicul cea mai buna abordare si produsele potrivite. De asemenea, este bine de stiut ca anumite caracteristici ale pielii pot suferi schimbari de-a lungul vietii, astfel ca, la un moment dat, pot aparea diferite reactii adverse la produse care erau potrivite pentru tipul tau de ten.Fie ca este vorba de produsele de exfoliere, uleiurile faciale, crema de zi, de noapte sau pentru ochi, este important sa ne asiguram ca acestea contin ingredientele necesare si potrivite de care pielea noastra are nevoie.Unul dintre cele mai importante produse din rutina noastra de ingrijire este crema hidratanta de zi. Aceasta are rolul de a hrani pielea cu substantele nutritive de care are nevoie si pe care le-a consumat pe parcursul noptii, in timpul procesului de regenerare a celulelor.Pentru a evita imbatranirea tenului din timp, este recomandat sa tinem cont de un aspect foarte important, anume calitatea si cantitatea produselor cosmetice si dermatocosmetice pe care le folosim. Nu este indicat sa exageram cu cantitatea de produse pe care le aplicam pe ten, pentru ca este posibil sa obtinem efectul invers, sa incarcam inutil pielea si sa ne confruntam cu iritatii sau acnee.De foarte multe ori, ridurile, petele, acneea sau imbatranirea prematura a tenului pot avea drept cauza principala expunerea la soare fara protectie UV. De aceea, este important sa folosim in orice anotimp o crema cu factor de protectie solara. Iarna putem folosi o crema cu SPF 30. In schimb, vara SPF-ul trebuie sa fie mai mare, din cauza radiatiilor solare. Astfel, o crema cu SPF 50 este potrivita.Sursa foto: Shutterstock