Cum alegi culoarea ideala de oja semipermanenta?

Manichiura ingrijita este un detaliu mic, dar important, care confera tinutei un plus de rafinament si stil. In combinatie cu vestimentatia si accesoriile, aceasta vorbeste celor din jur despre personalitatea si starea ta de spirit si desavarseste look-ul prin unicitate si design atractiv.Daca te intrebi cum poti alegeideala, sa stii ca nu exista reguli stricte, ci doar sfaturi care te indruma catre culoarea si finisajul potrivit pentru imbunatatirea aspectului mainilor.Culoarea este, fara indoiala, cel mai important criteriu pentru a alege oja semipermanenta, dar nu singurul. Finisajul joaca si el un rol esential. Poate fi mat, metalic, stralucitor, cu sclipici sau sidefat si, de fiecare data, va avea un efect diferit asupra look-ului, dar si a starii de spirit.Nu trebuie sa ai ezitari in a opta pentru semipermanentele pe care le preferi in functie de dispozitie si moment, dar, daca vrei un aspect impecabil, ar trebui sa faci alegerile in functie de cateva criterii.Oja semipermanenta poate corecta micile imperfectiuni cum ar fi degetele sau unghiile prea scurte. Culorile deschise si stralucitoare vor crea senzatia de lungime, in vreme ce culorile inchise tind sa micsoreze. Astfel, daca vrei sa obtii efectul de alungire, alege culori deschise si finisaje stralucitoare precum cele metalice sau cu sclipici.Culorile cele mai potrivite pentru unghiile scurte sunt culorile pastelate precum lila, trandafiriu, verde menta, pepene galben sau albastru deschis si nuantele stralucitoare precum galben, fuchsia, portocaliu, violet si verde stralucitor.Daca vrei sa mergi pe culori inchise, alege finisaje stralucitoare precum cele metalice sau cu sclipici si evita versiunile mate. O alta varianta pentru a obtine efectul de iluminare si marire ar fi sa aplici oja semipermanenta inchisa la culoare cu un finisaj mat si apoi un strat transparent cu sclipici.Daca ai unghiile scurte si degetele mici evita griul deschis, albul perlat sau nude-ul. Totusi, daca le preferi pe acestea, alege finisajele stralucitoare sau aplica un al doilea strat de oja cu glitter.Si, tot pentru degetele sau unghiile scurte, rosul, clasicul manichiurii, poate fi etalat in versiunile stralucitoare si metalice si in nuantele mai deschise si mai luminoase.Oja semipermanenta trebuie sa se armonizeze cat mai bine cu tenul si sa nu creeze contrast. Astel, ca regula generela, pentru pielea deschisa se vor alege culori deschise si stralucitoare, iar pentru cea intunecata se vor alege culorile inchise si opace. De asemenea, te poti juca pe subtonurile pielii, calde sau reci.Culori precum verde cald, ruginiu, maro sau auriu vor arata minutat pe mainile cu pielea in tonuri calde, in vreme ce rosu, albastru, negru, gri, violet sau argintiu arata mai bine pe mainile in tonuri reci. Finisajele metalice sau cu sclipici se potrivesc tenului cald, iar cele mate avantajeaza tenul rece.Vara sau primavara te vei simti mai bine etaland oja semipermanenta in nuante delicate si stralucitoare, toamna vei prefera culorile clasice, specifice acestui anotimp, precum mustar, maro sau verde inchis. Iarna vei fi incantata de visiniu, maro, rosu, albastru, auriu si argintiu in tonuri intense si finisaje cu sclipici sau metalizate care evoca atmosfera Craciunului.Pe langa personalitate si preferinte, dispozitia joaca un rol decisiv in alegerea culorilor. Astfel, creand un anumit look prin vestimentatie, accesorii si manichiura, ai posibilitatea de a te exprima creativ, cu rafinament si stil. Distreaza-te si da curs imaginatie incercand mai multe culori si afla care dintre ele se potriveste cel mai bine momentului!