Cum poti face tranzitia de la machiajul de vara la cel de toamna in mod corect

Schimbarea anotimpului aduce cu sine si modificari la nivel psihologic si emotional, pentru ca suntem nevoiti si nevoite sa ne adaptam la un nou mediu. Temperaturile mai joase si zilele mai scurte si cu mai putin soare conduc la activitati diferite si, ca atare, stari sufletesti pe care nu le traim pe timp de vara, precum melancolia sau nostalgia. Odata cu aceasta transformare interioara, se petrec si schimbari la nivel de garderoba si make-up.Daca vara purtai doar o rochie cu sandale, toamna este despre cum poti folosi mai multe straturi pentru a-ti mari confortul termic, dar si pentru a arata cool in continuare. Asadar, vei purta jeansi cu bluze si geci de piele sau pardesiuri. Asa cum garderoba devine mult mai stratificata si bogata in texturi si materiale, si make-up-ul tau va avea nevoie de o imbogatire a texturilor si o adaptare la noile conditii meteorologice.Ceva ce nu se schimba sau chiar, din contra, devine mai important, este felul in care iti ingrijesti tenul. Odata cu racirea vremii, pielea tinde sa se deshidrateze, asa ca va fi nevoie sa folosesti o crema cu o mai mare putere de hidratare decat foloseai pe timp de vara.O prima recomandare legata de felul in care poti obtine un machiaj reusit pe timp de toamna este legata de culorile folosite. Astfel, daca la baza tenul tau este rozaliu sau rosiatic, cele mai potrivite culori pentru rujuri sau lipstick-uri vor fi cele care se regasesc in fructele de padure precum afinele, murele, zmeura sau coacazele. Pe de alta parte, daca tenul tau este mai degraba cald, cu tonuri deschise de galben, culorile potrivite pentru rujuri pot fi portocaliul de tip piersica sau nuante derivate din culoarea maro.In ceea ce priveste machiajul ochilor, regula este simpla: daca alegi ceva pregnant precum smokey eyes, vei folosi un machiaj nud pentru buze. In caz contrar, daca preferi sa folosesti un machiaj simplu, nude al ochilor, culorile de fructe de padure se vor potrivi perfect pentru buze.Schimbarea temperaturii iti va usca pielea, in vreme ce noul anotimp solicita folosirea unui fond de ten mat si a mai multor straturi de produse de make-up . Pentru a gasi un echilibru intre aceste doua nevoi, recomandarea ar fi sa folosesti o crema cu o putere mai mare de hidratare si sa o aplici cu strictete dimineata si seara. Este foarte important sa iti mentii tenul hidratat. In caz contrar, fondul de ten si orice alt produs de machiaj va spori gradul de uscare, iar aspectul tenului tau va avea de suferit. La fel de importanta este si hidratarea buzelor, pentru ca niciun ruj sau lipstick nu arata bine pe niste buze uscate. Daca balsamul de buze pe care il foloseai pe timp de vara nu mai este eficient, alege o formula mai bogata. Intotdeauna, crema de galbenele poate fi de mare ajutor daca simti ca buzele tale au ajuns intr-o stare de deteriorare ceva mai avansata.Daca vara este mai usor sa ai parte de un ten stralucitor, toamna este anotimpul in care fondul de ten nu poate fi altfel decat mat. In ciuda faptului ca este recomandat sa folosesti un astfel de fond de ten pe timp de toamna si iarna, poti obtine, totusi, un strop de stralucire: aplica o pudra sau un blush cu efect de glow pe pometi si vei putea astfel sa porti cu tine vara in continuare.Daca te gandesti la felul in care poti combina hainele pentru a obtine un look cool si desavarsit, in acelasi fel poti combina texturile si la nivel de machiaj. De exemplu, este intotdeauna o idee buna sa combini puloverele groase cu accesorii fine precum tocurile stiletto. In acelasi timp, acelasi pulover gros poate fi foarte potrivit pentru o rochie de piele sau o alta piesa sexy. Dupa acelasi principiu te poti ghida si in combinarea texturilor la nivelul machiajului. Astfel, poti alege un fond de ten mat, dar un luciu de buze stralucitor sau, din contra, poti folosi un blush stralucitor pe care sa il completezi cu un ruj mat. Principiul de baza in combinarea texturilor se refera la obtinerea echilibrului intre doua extreme: stralucitor vs mat sau materiale groase vs materiale subtiri.Tranzitia de la vara la toamna nu trebuie sa fie dificila. Desi orice schimbare implica eforturi de adaptare, orice nou anotimp ne transpune intr-o alta stare de spirit, ceea ce nu poate decat sa ofere farmec vietii. Bucura-te de noul anotimp folosind aceste patru trucuri care te vor ajuta sa ai un machiaj corect si fermecator in acelasi timp.Sursa foto: Molly Champion