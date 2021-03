Cum sa fii mereu pregatita pentru situatii neprevazute

Evenimentele petrecute in ultimul an ne-au demonstrat inca o data cat de imprevizibila este viata si cat de usor se pot schimba planurile pe care le avem si rutinele pe care le urmam zilnic. Pentru multi, adaptarea la noile conditii impuse de pandemia de coronavirus a fost mai usor de realizat, pentru ca au adoptat o atitudine pozitiva si au fost pregatiti pentru situatiile neasteptate. Pentru altii, „noua normalitate“ a fost un cosmar si au intampinat numeroase dificultati.Sa fii pregatita pentru a face fata situatiilor neprevazute - de la cele minore, precum un test neanuntat ori o intalnire inopinata, pana la cele majore, precum pierderea locului de munca sau dezvoltarea unei probleme de sanatate - este o modalitate eficienta de a trece mai usor peste incercarile vietii. Nu trebuie sa faci sacrificii mari pentru a te pregati, ci trebuie sa gandesti pozitiv, dar sa fii pregatita pentru a infrunta lucrurile negative.Daca ai programat un interviu de angajare la primele ore ale diminetii ori trebuie sa prezinti un proiect important la locul de munca si nu ai auzit ceasul desteptator, primul instinct, in momentul in care te trezesti, este sa intri in panica. Insa, agitatia si stresul nu sunt benefice in astfel de situatii, de aceea cel mai important este sa iti pastrezi calmul. Poti sa fii pregatita pentru astfel de momente, insa e nevoie de planificare si atentie la detalii. Asadar, este important sa ai mereu la indemana un outfit potrivit pentru o intalnire de afaceri si o trusa de cosmetice cu produse esentiale. O paleta de farduri , un fond de ten, un rimel si un ruj - toate puse intr-un etui - te pot scoate din incurcatura. Avand imbracamintea si cosmeticele esentiale la indemana, te poti imbraca rapid, fara sa mai pierzi timpul pentru a alege obiectele vestimentare potrivite, si te poti machia in drum spre intalnire.Totodata, o alta modalitate de a te asigura ca nu vei intarzia (fie pentru ca nu suna alarma, fie pentru ca ignori ceasul desteptator) este sa inveti sa te trezesti fara ajutor. Alege o ora de culcare si una de trezire si respecta aceasta rutina. Ceasul intern al corpului se va regla treptat si astfel vei putea sa te trezesti cu usurinta in fiecare dimineata.Chiar daca masina pe care o conduci este verificata periodic de un mecanic auto, astfel incat sa te asiguri ca e functionala si gata de drum, se poate intampla sa apara defectiuni in timp ce te afli in trafic.Pentru ca multe dintre drumurile din tara sunt pline de gropi, posibilitatea de a face o pana de cauciuc este mare. De aceea, este important sa ai in masina o roata de rezerva, un cric si cateva chei auto (cheie in cruce pentru suruburi si cheie dinamometrica). In cazul in care nu vrei sa schimbi singura roata, un compresor auto te poate ajuta sa mai mergi cativa kilometri, pana la cel mai apropiat service.In plus, exista cateva obiecte care nu trebuie sa lipseasca din masina, intrucat poti fi amendata, respectiv trusa medicala, extinctorul si triunghiurile reflectorizante. Nici cablurile auto nu ar trebui sa iti lipseasca din masina. Acestea sunt necesare mai ales in timpul iernii, cand, din cauza temperaturilor scazute, bateria se poate descarca mai repede. Cu ajutorul acestor cabluri, poti „imprumuta“ curent de la alte masini.Pentru a face fata situatiilor financiare neprevazute, este vital sa ai un fond de rezerva egal cu 3-6 luni de cheltuieli. Astfel, daca iti pierzi locul de munca, vei putea trai linistita pentru cateva luni pana cand iti vei gasi un nou job. De asemenea, daca intampini probleme de sanatate, le vei putea rezolva la timp, avand banii necesari tratamentului. Asadar, este bine sa deschizi un depozit bancar, in care sa economisesti lunar. In felul acesta, vei putea face fata mai bine urgentelor financiare.Sursa foto: Elnur/ Shutterstock