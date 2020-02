Cum sa iti alegi manichiura pentru ziua nuntii: sfaturi si cele mai noi tendinte de care ar trebui sa tii seama

Factorii externi precum aerul rece, aerul prea cald dar mai ales poluarea, au un impact daunator asupra tenului nostru. Obosita si totodata stresata, pielea devine mai vulnerabila in fata acestor agresiuni zilnice, iar rezultatul final nu este deloc placut – aceasta ajunge sa fie acoperita de

Desemnata make-up-artistul vedetelor, Elena Ciftci, make-up-artist cu o vasta experienta atat in make-up, cat si in formarea profesionala in cadrul Academiei Ciftci Elena, ne surprinde inca o data prin furnizarea cursurilor peste hotare, la nivel international. Initiatoarea mai multor campanii