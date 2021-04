Cum sa te machiezi cand porti lentile de contact

Unul dintre acestea este ca nu te poti machia daca porti lentile de contact. Nimic mai neadevarat. Machiajul nu este interzis cand folosesti lentile de contact in locul ochelarilor, insa este adevarat ca trebuie sa fii mult mai atenta si sa respecti cateva masuri simple de precautie pentru a nu avea probleme.Spalarea mainilor cu apa si sapun este o masura de baza cand te machiezi, indiferent daca porti sau nu lentile de contact. Este insa mai important sa respecti aceasta masura cand porti lentile, pentru ca toate bacteriile de pe maini pot fi transferate pe lentile si apoi sa ajunga in ochi.Totodata, igienizarea instrumentelor de make-up te ajuta sa te machiezi in siguranta, fara teama ca ochii tai vor avea de suferit din cauza virusurilor ori bacteriilor.In primul rand, este recomandat sa folosesti produse cosmetice fara ulei. Cremele sau contururile pentru ochi care contin uleiuri pot afecta acuitatea vizuala. Si asta pentru ca uleiurile pot ajunge pe suprafata lentilei afectand calitatea vederii.De asemenea, este bine sa alegi fardurile sub forma de creme, in locul pudrelor, pentru a te asigura ca nu ajung pe lentilele de contact. Opteaza pentru cele hipoalergenice, pentru a oferi o protectie sporita ochilor tai.Nu in ultimul rand, foloseste cu atentie produsele pentru conturul ochilor, precum un tus de ochi sau un creion dermatograf. Conturul trebuie realizat doar pe pleoapa superioara, fara ca linia interioara sa fie atinsa. Acela este locul in care se gasesc glandele uleioase, iar blocarea accesului cu produse de make-up poate duce la uscarea ochilor si murdarirea lentilelor.Pentru a evita senzatia de uscaciune a ochilor, este recomandat sa folosesti lacrimi artificiale. Astfel, vei hidrata corespunzator ochii. Atunci cand te machiezi, tii ochii deschisi pentru o perioada mai lunga de timp, asa ca acestia au nevoie de hidratare suplimentara, pentru a nu se usca. Asadar, inainte de a aplica produsele de make-up, foloseste lacrimi artificiale pentru hidratare.Totodata, este important sa iti pui lentilele inainte de a aplica machiajul. Pe de o parte, acest lucru te ajuta sa realizezi un make-up mai frumos, deoarece acuitatea vizuala este mai buna. Pe de alta parte, nu vei murdari lentilele, asa cum se poate intampla daca le vei pune dupa ce te machiezi.Cat despre demachiere, este esential ca mai intai sa indepartezi lentilele si abia apoi sa folosesti produsele de curatare a tenului.Sursa foto: Shutterstock