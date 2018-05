Cum scapi de aspectul uleios al pielii?

Click! Tu si prietenele tale va adunati cu nerabdare in jurul telefoului pentru a vedea poza de grup pe care tocmai ati facut-o. Ati avut parte de o seara minunata impreuna si esti bucuroasa ca ati imortalizat momentul. Dar stai, de ce este atat de stralucitoare fata ta? Nu are un aspect sanatos, ca la toate celelalte prietene ale tale; fata ta straluceste! Chiar daca folosesti pudra sau alte produse care sa-ti tina sub control sebumul tenului, nu poti sa scapi de aspectul uleios al pielii tale si ai un telefon plin de poze pentru a dovedi asta. Prietenele tale vor fi iar nemultumite ca tie nu iti place nici o poza.Stai linistita, nu este neobisnuit! Daca esti una dintre multele persoane cu piele grasa sau mixta, probabil ai parte frecvent de o lupta asidua de combatere a sebumului, astfel incat asta sa nu devina o caracteristica specifica fetei tale. Sebumul este o substanta produsa de glandele sebacee, iar functia sa principala este de a lubrifia pielea si parul. Pielea grasa este rezultatul unei supraproductii de sebum cauzate de un numar de factori, precum hormonii, bacteriile, medicamentele sau poate fi chiar si ereditara . Poti avea pielea grasa pe toata fata, sau doar in zona t, adica pe frunte si in jos pe nas si pe barbie.Produsele pentru acnee si gelurile de spalare destinate acestei probleme pot ajuta la combaterea pielii grase, insa uneori glandele sebacee sunt atat de active incat, in cateva ore de spalare, fata ta are din nou un aspect uleios. Pentru a combate pielea grasa pe tot parcursul zilei, un produs cu ingrediente formulate pentru a absorbi sebumul precum o crema matifianta poate ajuta la controlul sebumului. Poti achizitiona astfel de produse fara a avea nevoie de o reteta de la un dermatolog. Folosindde lapoti avea poze perfecte, pentru ca aceasta actioneaza prin absorbtia excesului de sebum, conferindu-i pielii tale un aspect mat.