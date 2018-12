Cum te pregatesti de sarbatori: 3 lucruri simple - make-up, par si tinute

Cu totii o simtim: vacanta vine peste noi, cu tot cu sperante si responsabilitati. Speranta ca ne vom relaxa si odihni pentru a prinde putere pentru anul ce vine si responsabilitatea de a fi alaturi de familie sau de prieteni si de a petrece timp de calitate cu ei.In orice directie te-ar duce vacanta de iarna, e important sa fii pregatita cu instrumentele necesare pentru a te simti in largul tau oricand: produse de make-up , haine sau programari la coafor ca sa fii sigura ca arati asa cum iti doresti. Doar stii cat de neplacut e sa nu fii multumita de culoarea sau textura parului tau in anumite zile sau de felul in care te-ai imbracat sau machiat.Ca sa eviti orice neplaceri legate de felul in care arati in perioada sarbatorilor, citeste in continuare 3 lucruri esentiale pe care le poti face pentru a te simti bine in vacanta de iarna.De cele mai multe ori, poti previziona ce vei face in vacantele tale. E vorba doar de niste alegeri: fie vei merge in vizita la rude, fie vei pleca intr-o vacanta exotica sau intr-o zona cu vreme similara ca acasa. Ocaziile sunt putine, ceea ce iti si usureaza pregatirea.De exemplu, daca vei merge in vizita la parinti sau alti membri ai familiei, te poti rezuma la cateva produse de make-up esentiale precum o baza de machiaj, fond de ten, mascara si poate un blush si un lipstick neutru. Atmosfera de la masa de sarbatori este una intima, asadar nici machiajul nu trebuie sa iasa din tipare.Poate cel mai simplu mod de a te relaxa este sa mergi la coafor sau sa faci un tratament de par acasa. Atunci cand ai grija de tine, atentia e indreptata doar catre a te iubi si a te admira. Daca exista ceva care te nemultumeste la lungimea sau culoarea parului tau, e in regula sa intervii. Tunde-l, vopseste-l sau aplica-i un tratament. Asigura-te ca folosesti produse care nu iti dauneaza, ci dimpotriva iti protejeaza sau hranesc parul. O practica de care sa tii cont este sa ii spui stilistului tau sa foloseascasau sa iti cumperi tu insati o astfel de vopsea daca alegi sa iti vopsesti parul acasa.Daca nu te-ai gandit inca ce vei purta in perioada urmatoare, nu ar strica sa pui pe hartie evenimentele la care vei participa. Te va ajuta sa schitezi tinutele pentru fiecare si, in cazul in care iti lipseste ceva, te poti orienta catre a umple golul. Nu astepta ziua de 31 decembrie pentru a-ti lua acea salopeta sau rochie fara de care te-ai simti imbracata necorespunzator. Nu toate zilele din urmatoarea perioada vor fi aglmerate, ci vor exista si zile in care vei avea timpul si spatiul pentru a-ti alege ceva potrivit. Secretul sta in planificare.Dupa cum vezi, orice neplaceri legate de felul in care arati si te simti in contexte sociale in perioada sarbatorilor pot fi evitate prin planificare. Ia-ti timp sa te gandesti la zilele libere pe care urmeaza sa le ai si asigura-te ca stii ce vei face. E un truc foarte simplu pe care il poti aplica pe orice plan al vietii tale. In cazul felului in care arati, acest truc nu poate decat sa iti confere confort si siguranta. Mult succes!