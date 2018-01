De la sanatate la frumusete. Produsele dermatocosmetice

Auzi in mod repetat despre, sunt destul de mediatizate, insa, ce sunt acestea mai exact si la ce iti folosesc? Cu siguranta le vei gasi si tu utilitatea in viata de zi cu zi.In timp ce cosmeticele obisnuite sunt accesibile in supermarketuri, dermatocosmeticele se vand doar in farmacii si se folosesc pentru o ingrijire mai delicata a pielii, fie ea cu probleme sau nu, sau pot sa o trateze. Folosite cu regularitate, pot trata diferite afectiuni cum sunt dermatitele seboreice, dermatitele atopice la bebelusi, acneele, uscarea excesiva a pielii, diverse iritatii sau mancarimi ale scalpului. Se recomanda utilizarea lor la recomandarea medicilor dermatologi, dupa un consult prealabil sau a farmacistilor.Compozitia acestora este mult diferita si scopul lor principal nu este acela de a infumuseta, asa cum se doreste in cazul cosmeticelor obisnuite, ci de a trata diverse dezechilibre ale pielii.In principal, se folosesc extracte naturale și multe vitamine și minerale, iar majoritatea produselor dermatocosmetice au la baza apa termala. Apa termala nu contine bacterii, este nepoluata și pura si provine de la mare adancime. Este bogata in saruri minerale, iod și Co2, lucru care o face sa fie recomandata de catre medicii dermatologi pentru majoritatea afectiunilor pielii.Dermatocosmeticele nu contin coloranti, parabeni sau substante daunatoare si sunt lansate pe piata dupa un lung proces de cercetare si testare in laborator. Sunt hipoalergenice si au un efect anti inflamator. De asemenea, sunt testate oftalmologic si dermatologic pentru a nu produce reactii sau alergii.Ca si consumatoare, am mare incredere in a-mi cumpara produsele pe care le folosesc direct din farmaciile online. Nu riscati astfel produse contrafacute sau de calitate indoielnica. Este simplu si usor de achizitionat, in maxim 2 zile le ai la tine acasa. In plus, sunt si mai ieftine datorita adaosurilor mici. De asemeni, poti beneficia si de consultanta in alegerea produselor.Peam putut gasi produsele la preturi mai mici decat pe alte site-uri. In plus, putem gasi o varietate de produse, gasim cele mai renumite branduri din domeniu, precumDaca nu va sunt cunoscute, va ofer cateva informatii despre fiecare.este o statiune termala dedicata dermatologiei, de renume international si un centru de cercetare al apei termale, controlata permanent de medici dermatologi si pediatri. Aceasta apa termala se afla la baza unei game de produse de ingrijire conceputa pentru pielea sensibila si intoleranta, cu compozitie unica, calmanta, anti-iritanta si cu o textura pentru un confort cat mai bun al pielii.isi au inceputurile prin anii 70, cand un farmacist pionier pe nume Jean-Noël Thorel a venit cu o idee inovativa si a propus o abordare complet noua in domeniul produselor dermatocosmetice. Ideea sa a prins contur din ce in ce mai mult pe masura ce a inceput sa colaboreze cu diversi biologi și dermatologi, iar acum, gama Bioderma, ofera clientilor o colectie intreaga de produse dermatocosmetice.In ceea ce priveste, acestia prefera sa spuna ca sunt în cautarea perfectiunii. Totul a inceput de la farmacistul Pierre Fabre, ce este considerat si inventator al dermatocosmeticii. Numele Galenic face referire la stiinta galenica, care ar putea fi numita mai degraba o arta, o arta a gasirii celor mai bune combinatii si compozitii pentru a asigura o eficacitate maxima a substantelor active.Si pentru că Franta e pe primul loc in ceea ce priveste produsele și laboratoarele dermatocosmetice,creeaza produse pentru toate tipurile de ten, in special pentru cel cu tendinte de imbatranire.este recomandata de peste 25 000 de dermatologi din toata lumea. Cele 9 game de produse pentru fata La Roche Posay par sa faca minuni in randul pacientilor din intreaga lume. De peste 40 de ani aceste laboratoare lucreaza cu dermatologi de pretutindeni pentru a-si imbunatati formulele si a crea produse de ingrijire din ce în ce mai bune. In ceea ce priveste ingrijirea parului si a scalpului, laboratoarele specializate pe acest domeniu sunt Ducray.sunt printre cele mai recomandate din intreaga Europa de catre medicii dermatologi si dau cele mai bune rezultate.Produsele acestor branduri internationale pot fi procurate foarte usor online, de pe. Aici gasesti si articole pentru lifting antirid, lotiuni demachiante sau uleiuri si creme de corp sau produse dermatocosmetice pentru barbati. Nici produsele de protectie solara, pentru curatarea si hidratarea diverselor tipuri de ten sau articolele de ingrijire personala precum sapunuri, antiperspirante si deodorante nu sunt neglijate de oferta bogata a farmaciei online.