Foloseste pigmentii de makeup ca un profesionist

Industria de beauty nu a fost nicicand mai ofertanta. Astfel ca profesionistii din domeniul machiajului au beneficiat de cele mai bune si la moda produse de machiaj. Fie ca esti profesionist sau la inceput de drum cel mai important in acest domeniu este sa ai o imaginatie bogata si sa detii cat mai multe cunostinte in domeniu.Cele mai multe greseli in machiaj se fac deoarece machiorul stie teoria insa nu cunoaste tehnica cea mai buna de aplicare a produselor. Acest articol dezvaluie cele mai populare greseli facute de makeup artisti atunci cand folosesc si aplica pigmentii cosmetici.Cea mai des intalnita greseala in machiaj in ceea ce priveste folosirea pigmentilor pentru machiaj este dozarea gresita a cantitatii. Astfel din dorinta de a evidentia pigmentul, machiorul aplica pe ploape o cantitate exagerata de produs. Pigmentul de machiaj este un produs cu o putere de acoperire si intensitate de cluloare foarte mare, astfel ca o cantitate mica de produs este suficienta sa fie folosita pe o suprafata destul de mare de piele. Nu uita ca inainte de aplicarea pigmentului pe ploape trebuie indepartat execus de produs de pe pensula. Scutura incet pensula deasupra recipientului cu produs. Pigmentii de machiaj , asemenea produs cosmetic care se aplica pe pleoapa mobila, trebuie estompati in restul machiajului. Fie ca este vorba de iluminatorul de sub arcada sprancenoasa fie ca vorbim de pigmentii aplicati pe zona de volum a ploapei mobile, acestia trebuie estompati cat mai curat in piele astfel incat sa nu existe margini grafice care arata inestetic. Incearca sa nu iei mult produs pe pensula, apoi aplica pigmentul din mijlocul zonei ce urmeaza a fi acoperita de acesta. Apoi cu ce ti-a ramas pe pensula incearca sa distribui uniform culoarea catre margini. Miscarea trebuie sa fie una lina, fara sa apesi pe pensula. La sfarsit te poti ajuta de o pensula curata de blending iar cu miscari circulare poti face estomparea in piele mai lina.Pentru ca glitterul are o granulatie mult mai mare fata de pigmentii clasici, acesta are nevoie de fixare suplimentara. Pentru acesta este nevoie de un gel fixator sau de o solutie lichida waterproof. Mare atentie cand folositii fulgii, acestia se aplica cu o pensula cu peri filati iar produsul se ia de pe capac si nu din cutie. Cu cat veti aplica mai mult glitter sau mai multi fulgi cu atat se va forma efectul de oglinda. Dus la extem acest effect se va vedea inestetic si chiar va crapa pe pleoape, daca nu exista suficient produs de fixare.O greseala majora, des intalnita este folosirea pigmentilor ca si illuminator pe zona pometilor in culoarea nepotrivita subtonului pielii. Pe persoana cu piele bronzata nu se va aplica niciodata un illuminator rece ci trebuie folosit un bronzer in subtonuri calde aurii. Pe o persoana cu pielea alba si sensibila, al carei subton este rece nu se va aplica niciodata un pigmet auriu pe zona pometilor.Trebuie evitata situatia cand iluminatorul cu subton rece atinge conturul. De cele mai multe ori daca pigmentul aplicat pe pometi este prea rece si atinge conturingul care are subton cald acesta va crea o pata inestetica pe zona unde cele doua se intalnesc. Este de preferat ca intre highliter si conturing sa existe o zona de trecere unde se va aplica blush. Culoarea din obraji trebuie sa fie cat mai apropiata de subtonul pielii: oranje pt o piele cu subton galben si roze pentru un subton rece al pielii. Pigmentii ochi se aplica cel mai frumos cu o pensula plata din par de veverita. Miscarile fine de tapotare vor scoate in evidenta stralucirea pigmentilor. Este de evitat aplicarea pigmentilor cu pensule cilindrice cu par tare si miscarile de periere sau miscarile circulare.Pigmentii sunt trucul ascuns din mana unui machior talentat, dar acesta trebuie sa se educe in folosirea acestora pentru ca sunt unele din cele mai pretentioase produse de makeup.