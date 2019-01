Ghid complet despre peruci, realizat de expertii Belher

Perucile au o istorie bogata, sunt si vor ramane mereu in voga. Daca in trecut aceste accesorii capilare erau purtate de nobilii din inaltele clase sociale, la momentul actual motivele purtarii lor sunt dintre cele mai diverse. Poate fi vorba despre femeile care au trecut prin diverse proceduri medicale sau de infrumusetare, iar parul lor a avut de suferit sau, pur si simplu, despre placerea de a dobandi mereu, dintr-o singura miscare, un look fabulos.Daca alegi prima varianta, nimeni nu isi va da seama ca porti o peruca. In plus, te bucuri de libertatea de a o vopsi si coafa cu placa sau ondulatorul dupa bunul plac, fara a avea grija deteriorarii ei. Deoarece sunt confectionate din par natural, intretinerea unei astfel de peruci este similara cu cea a podoabei capilare naturale. Pe de alta parte, costul uneidin par natural este destul de ridicat. Este vorba insa despre o investitie pe termen lung care, fara indoiala, isi justifica toti banii.Alternativa mai accesibila ca pret o constituie peruca din par sintetic, care se gaseste intr-o multitudine de variante, in ceea ce priveste culoarea si coafura. Astfel, vei putea alege peruca cu tunsoarea si nuanta dorita, fara a mai fi nevoie sa depui vreun efort pentru a avea mereu un look impecabil. Practic, chiar si dupa spalare, peruca revine la forma initiala.Astfel, produsele de styling nu mai sunt necesare, ba chiar se recomanda evitarea folosirii lor pentru acest tip de peruca. In schimb, poti avea in vedere produse speciale destinate ingrijrii lor – sampoane, balsamuri, spray-uri, masti etc.Peruca sintetica reprezinta o solutie mai ales pentru persoanele cu un stil de viata extrem de activ sau cele cu o sanatate precara, intrucat ingrijirea sa nu implica la fel de mult timp si atentie ca in cazul perucilor din par natural.au spatele si lateralele concepute anume pentru a permite circularea optima a aerului. Este foarte important ca pielea capului sa poata respira. Peruca clasica are o marime universala si se ajusteaza din interior prin intermediul a doua benzi elastice. Ca pret, acestea sunt unele dintre cele mai convenabile.Daca obisnuiesti sa iti schimbi des cararea cand pe-o parte, cand pe alta, orienteaza-te catre o. Aceasta este special gandita sa ofere purtatoarei un aspect cat se poate de real si natural. Ca si in cazul perucilor cu calota clasica si acestea permit scalpului sa respire, prin constructia lor.Peruca cu bazaare, asa cum sugereaza si denumirea, partea din fata realizata din dantela extrem de fina. Acest lucru creeaza efectul firelor de par inserate natural, motiv pentru care este ideala spre a fi purtata zi de zi. In plus, este confortabila si se muleaza perfect dupa forma capului. Datorita tehnologiei Front Lace, celebra coada de cal este simplu de realizat, fara riscul ca cineva sa sesizeze existenta perucii. Aceasta este indicata mai ales persoanelor care se confrunta cu caderea in exces a parului sau au scalpul foarte sensibil.Trebuie mentionate si perucile partiale, care se prind cu ajutorul unor micro-clipsuri. Scopul lor este cel de a adauga volum si de a imbunatati estetica podoabei naturale. Achizitia unor astfel de peruci partiala este accesibila tuturor buzunarelor.Acum, dupa ce ai identificat tipul de peruca de care ai nevoie, este esential sa afli despre modul in care trebuie sa o porti. Asta deoarece si aici exista mici detalii care fac diferenta intre un look natural si unul... sortit esecului. De regula, perucile vin cu mai mult par decat are o persoana in mod normal. Se ofera astfel viitoarei purtatoare posibilitatea de a-si personaliza coafura dupa bunul plac. Desigur, este indicat sa se apeleze la un specialist, care stie exact de unde si cat sa taie. In cazul in care ai decis sa achizitionezi o peruca sintetica, nu se mai pune aceasta problema. Belher.ro te indeamna sa cumperi un produs de calitate, care se pliaza pe nevoile tale si sa il personalizeze, astfel incat sa se potriveasca perfect. Nimeni nu va sesiza diferenta, iar tu te vei simti mai feminina si atractiva ca niciodata.