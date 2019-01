Machiaj 2019: care sunt noile tendinte si ce trebuie sa schimbi pentru a fi la moda

Iata care sunt tendintele in machiaj in 2019:Anul acesta este timpul sa renunti la paletele de conturare a fetei, care dau un aspect prea mat si prea strident. Make-up artistii recomanda in 2019 blush-ul simplu, care accentueaza usor pometii.In 2019, machiajul trebuie sa fie cat mai natural, chiar semitransparent. Nu se mai poarta fondurile de ten mate, care dau un aspect perfect fetei, fara imperfectiuni. Se poarta machiajul fin, care doar contureaza fata si scoate in evidenta trasaturile. Pentru a purta acest machiaj, este foarte important sa acorzi o ingrijire cat mai mare pielii.Buzele trebuie sa fie si ele cat mai naturale in 2019. Nu se mai poarta nuantele puternice, de rosu sau violet. Se poarta culorile nude, care accentueaza naturaletea.Daca vrei sa fii in tendinte, este momentul sa renunti si la iluminatoare. Aplicate in exces, acestea nu fac decat sa dea un aspect artificial machiajului tau. Se poarta si in 2019 tenul stralucitor, insa fara a face exces de iluminator. Tenul trebuie sa fie radiant, insa curat si cat mai natural.In 2019 se pune accent pe machiajul ochilor. Astfel, daca tenul trebuie sa fie cat mai natural, privirea trebuie sa fie una intensa. Se poarta fardurile mate, in culori puternice.