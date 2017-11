Melkior lanseaza colectia de produse cosmetice pentru un machiaj Mutant

Sezonul acesta este timpul sa uiti tot ceea ce stiai despre machiaj! Mutant, noul trend, te indeamna sa experimentezi si sa adopti cateva dintre ideile absolut spectaculoase pe care cele mai mari case de moda le-au prezentat pe podiumurile lumii. Asadar, inarmeaza-te cu noile produse cosmetice de lasi afla care sunt principalele caracteristici ale acestui trend in machiaj.Poti spune deja la revedere paletelor nude si reflectiilor naturale si sa experimentezi un machiaj care sa semene cu o adevarata opera de arta! Concentreaza-te asupra ochilor – ofera-le un aspect foarte dramatic, dar in acelasi timp spectaculos. Desigur, principalele produse cosmetice de care ai nevoie sunt fardurile de pleoape in culori puternice, dermatograful si tusul. Fardurile perlate de la Melkior sunt tot ceea ce iti trebuie pentru un machiaj nonconformist si plin de viata! Femeia Mutant nu isi finiseaza machiajul; aplica farduri de culoare albastru electric, rosu, roz, galben sau oranj si renunta la blending. Revolutia ina inceput si nu exista cale de intoarcere! Uita toate regulile pe care le stiai, este timpul sa fii mai creativa ca niciodata.Daca esti adepta rujurilor florale, cat mai diafane, care aduc a primavara, ne pare rau pentru tine. Sezonul acesta punem focus pe buze si folosim culori cat mai puternice. Arata ca iti plac provocarile si incearca fucsia, oranj, burgundi sau rosu aprins. Renunta la ideea de contur perfect: se poarta buzele proaspat "sarutate", cu rujul putin intins si neuniform distribuit.Exista doua tipuri de oameni: cei care aplica rimel atat pe genele de pe pleoapa mobila, cat si pe cele de pe pleoapa inferioara si cei care nici macar nu stiu ca cele din urma exista. Mesajul makeup artistilor este simplu: si genele de jos au nevoie de dragoste! Ai nevoie de un machiaj accentuat, de gene lungi si voluminoase pe care sa le poata vedea chiar si un extraterestru. Desigur, pentru femeia care isi doreste totul sau nimic, specialistii Melkior recomanda noile gene false Sexy Eyes, Glamorous si Extreme Volume. Foloseste si un fard de pleoape auriu care sa atraga atentia catre ochii tai hipnotizanti!Trendul Mutant propune un machiaj al ochilor grafic. Il poti purta seara, dar si ziua, fara sa iti fie teama ca va fi prea mult. Noul machiaj nu se judeca, se simte. Ti-l insusesti si il porti ca pe cel mai de pret accesoriu. Inarmeaza-te cu un creion dermatograf bun si farduri de pleoape cat mai rezistente si apuca-te sa creezi magie! Pont: cu paletele cu 3 farduri de pleoape de la Melkior nu vei da niciodata gres!Si ca sa terminam intr-o nota WOW, afla ca machiajul Mutant propune o tehnica noua, putin mai neobisnuita. In general, o folosesc actorii care doresc sa puna in evidenta si sa exagereze forma si marimea ochilor. Este vorba de ,,taierea” pliului ochiului cu ajutorul unui tus de ochi sau dermatograf intr-o culoare puternica. Acest tip de machiaj este, practic, o aducere la viata a celebrelor picturi geometrice ale lui Matisse sau Monet. Ochii tai vor parea mai mari si foarte sofisticati chiar daca te vei decide sa nu mai aplici rimel.Ce spui despre noul trend in machiaj? Descopera noua gama de produse cosmetice de la Melkior si alatura-te unei noi generatii in makeup.