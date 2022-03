Mici actiuni care iti fac ziua mai buna

Exista zile care parca din primele minute demonstreaza a fi unele minunate, iar altele in care simti ca trebuie sa faci ceva ca sa devina mai bune.Pentru primele nu e nevoie de sfaturi, pentru ca toate aproape actiunile pe care le vei face vor fi de succes, insa pentru cele din urma este recomandabil sa depui putin efort pentru a simti ca avansezi in realizarea planurilor pe care ti le-ai facut pentru zilele respective.Chiar si zilele putin mai nefaste pot fi transformate in unele suficient de bune daca apelezi la cateva trucuri care sa iti imbunatateasca starea mentala.Fiecare dintre noi are un tabiet care ne face sa ne simtim mai bine: fie ca e vorba de o cafea cu o anumita aroma, de cateva minute de meditatie sau sport. El are rolul de a ne oferi confort psihic, caci ziua incepe astfel intr-un mod previzibil, iar predictibilitatea inseamna siguranta.Incepe-ti ziua cu acest tabiet si vei primi un boost de energie care te va tine pana seara tarziu.Fie ca e sau nu in ritualul tau de zi cu zi, machiajul poate sa iti schimbe starea de spirit intr-o secunda. Alege un ruj vesel, pe care nu l-ai folosit de mult, un tus de ochi rezistent si o mascara si esti gata de iesit din casa.Te vei bucura de fiecare data cand iti vei zari imaginea reflectata. Machiajul chiar face minuni atunci cand ai nevoie de una pentru a-ti transforma ziua!Sportul si miscarea in general ar trebui sa faca parte din viata fiecareia dintre noi. Nu tot timpul este posibil, dar recomandarea noastra este ca, atunci cand simti ca lucrurile nu merg asa cum ar trebui, sa iei o pauza si sa iesi la o plimbare cel putin 30 de minute.Acesta poate fi momentul in care te deconectezi de ceea ce faceai si iti vin idei noi pe care sa le pui in practica in legatura cu jobul sau cu viata personala.Sportul si-a dovedit eficacitatea atat in ceea ce priveste bunastarea corpului, cat si cea a mintii, caci ajuta la producerea de endorfine suplimentare.Fiecare dintre noi are acele persoane dragi dar pe care le intalnim rar. Nu este vina nimanui pentru aceasta situatie, insa putem sa o remediem cu ajutorul unui telefon sau al unui mesaj.Suntem siguri ca si acele persoane abia asteapta un imbold sa te vada, iar facand primul pas te vei simti mult mai bine.Nu ignora prieteniile de lunga durata, chiar daca timpul pare ca nu iti permite sa petreci clipe lungi alaturi de acei prieteni, pentru ca, si daca intalnirea dureaza numai pret de o ora, te vor face sa te simti mult mai bine decat inainte.Ai putea sa spui ca iti termini ziua asa cum ai inceput-o pentru a te pregati de urmatoarea care sa fie mult mai buna.Facand ceva ce te relaxeaza - ascultand muzica, citind, petrecand timp in familie - te va deconecta de la munca si de la grijile cotidiene, ducandu-te intr-un loc in care te simti in siguranta din toate punctele de vedere.Astfel vei incheia ziua - oricat de nefasta a fost ea - intr-un mod relaxant, gata sa o iei de la capat dupa un somn bun.Zilele pot fi transformate in unele minunate cu ajutorul prietenilor, al sportului si al machiajului, insa totul sta in atitudinea ta fata de lume si cat de mult lasi factorii care nu tin de tine sa te afecteze. Incearca sa iei totul mult mai usor, sa te critici mai putin si vei vedea cum viata ti se va imbunatati!Credite foto: unsplash.com