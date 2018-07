Oja Summer Coll

a ajuns să fie Super Starul Cupio, cunoscută , îndrăgită și utilizată atât de către profesionistele în domeniu, cât și de femeile care își realizează manichiura singure, acasă.În primul rând, pentru că te ajută să economisești timp! Da, ai citit bine, ojele Cupio To Go! au ode până la 4 săptămâni, fără să-și piardă luciul, astfel, nu mai ești nevoită să-ți refaci manichiura o dată la 3 zile.În al 2-lea rând, sunt foarte, iareste pe gustul tuturor. Ai la dispoziție peste 300 de nuanțe, de la culori pastelate, la culori neon sau fluorescente.Și nu în ultimul rând, pentru că îți oferă. Poți opta, în permanență, pentru ceva diferit, în funcție de evenimentele din viața ta, sau, de ce nu, de starea de spirit, astfel, poți alege între o manichiură cu ojă mată, magnetică, metalică, sparkling sau termică.1.: se aplică în 3 pași:și2. Ojele 3 în 1 (monofazice): se aplic ă într-un singur pas, având în conținut toate cele 3 componente (bază, culoare și top)În categoria devei găsi două subcategorii:, cu o formulă ce asigură rezistență crescută în timp ( până la 21 zile) și cu un grad mai scăzut al dizolvabilității., care asigură ușurința dizolvării la întreținere și o rezistență a manichiurii de până la 10 zileFie că-ți place să fii în pas cu ultimele tendințe, fie din pură curiozitate, cu siguranță, te-ai întrebat care sunt tendințele pe care ni le aduce sezonul estival.Ei bine, suntem încântați să te anunțăm căinspirată de cel mai călduros și mai așteptat anotimp al anului- vara. Ne-am hotărât să fim în pas cu vremea de afară și să renunțăm la nuanțele pastel în favoarea celor vii colorate. Ojele semipermanentevin în 11 nuanțe îndrăznețe de galben, roz fucsia, corail, albastru intens, violet, portocaliu, verde și sunt pregătite să transforme orice ținută într-una veselă care emană optimism, bucurie și energie pozitivă.Pentru că te poți bucura de o manichiură intens colorată, strălucitoare și care rămâne intactă timp de 4 săptămâni. Singura ta grijă din vara aceasta va rămâne alegerea destinației de vacanță.Ai nevoie de un Base Coat, un Top Coat, culoarea preferată de ojă semi, un cleaner și “ingredientul” surpriză...puțină răbdare.Modul de aplicare al ojelor semipermanente To Go! este foarte simplu: aplică un strat de Base Gel Lac, 2 straturi de culoare, iar, la sfârșit un strat de Top Coat.Și pentrucatotul să fie “ ca la carte”, trainerul Cupio, Miruna Isac, îți oferă câteva mici trucuri care te vor ajuta la realizarea unei manichiuri perfecte acasă:– îndepărtează luciul unghiei naturale prin mătuirea. Dacă luciul nu este suficient îndepărtat, suprafața unghiei nu va asigura aderența necesară, dacă pilim unghia în exces și îndepărtăm prea mult din stratul kerationos, aderența se pierde.– îndepărtează orice urmă de prafsau cu unîmbibat în– solutiile de pregătire îți aduc numai beneficii:elimină excesul de apă din unghie,conferă o aderență mai bună a produsului la unghia naturală– evită atingerea cuticulei cu produs– aplică fiecare strat de produs uniform și insistă bine la vârfurile unghiilor– aplică ojele colorate în strat subțire în cazul culorilor saturateTe așteptăm cu multe tutoriale complexe peși pe. Acolo poți învăța cum să pictezi pe unghii, cum să realizezi un design floristic sau cum să transformi o manichiură obișnuită într-una specială doar cu ajutorul unor pigmenți.Asta e tot? Da! A fost mai simplu decât credeai! Acum poți să te mândrești că ai realizat o manichiură profesională, rezistentă și intens pigmentată chiar la tine acasă.