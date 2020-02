Premiate cele mai bune uscatoare de par profesionale din lume, Valera reprezinta optiunea nr.1 a specialistilor din domeniu

Despre Valera s-a scris și se va mai scrie mult de acum încolo pentru că este brandul ce a dat un cu totul alt sens noțiunii dedatorită ideilor inovatoare și a tehnologiei de ultimă generație ce stau la baza acestor produse de top la nivel mondial. Și, pentru că împărtășesc aceeași viziune, valori și dorința de a aduce numai produse premium pe piață, de curândce poartă semnătura inconfundabilului producător Valera. Această gamă se adresează profesioniștilor din domeniul beauty, fiind un real ajutor în procesul de stilizare al unei coafuri, îmbinând cu succes tehnologia de ultimă generație cu ușurința în utilizare și rezultate remarcabile.Cu o experiență de peste 60 de ani pe piață, Valera continuă să uimească prin realizarea unor produse inovatoare, ce devin rapid etalon pe domeniul uscătoarelor de păr, indiferent că vorbim despre cele hoteliere sau cele profesionale. Care sunt diferențiatorii companiei?- Echipele de cercetători care analizează, testează și verifică fiecare tip de produs;- Materialele de calitate ridicată de la care nu se face rabat;- Inovația continuă și dorința de a oferi tot timpul cele mai bune produse;- Investiția în tehnologie.Acesta a fost desemnat câștigător de către exigentul juriu ținându-se cont de: aspectul său deosebit, tehnologia de ultimă generație încorporată într-un design plăcut dar și ușurința cu care acesta poate fi manevrat.Spre deosebire de multe alte uscătoare de păr de pe piață, produsele ce poartă semnătura producătorului Valera sunt realizate în întregime în Elveția. Fiecare pas din procesul de fabricație este atent urmărit de cercetătorii care și-au dedicat ani din viață găsirii celor mai bune soluții și tehnologii, sunt testate și verificate. Astfel, niciun detaliu nu este lăsat la voia întâmplării. Produsele ce poartă pecetea “Swiss Made” reflectă calitatea superioară a produsului final. În spatele unui design deosebit stau motoare puternice, ce înglobează elemente patentate exclusiv Valera.Caracteristicile și accesoriile tehnice speciale au fost studiate și dezvoltate, producătorul asigurându-se că produsele sunt proiectate conform cerințelor pieței, în urma feedback-ului primit de la specialiștii din domeniu. Astfel, aceste uscătoare de păr profesionale premium aduc câteva elemente de noutate, precum:prezintă un dispozitiv rotativ denumitcare este integrat în cablurile de alimentare. Acest dispozitiv inovator,, permite răsucirea uscătorului de păr fără a produce torsionarea și încurcarea cablului. ROTOCORD are dimensiuni reduse însă oferă o libertate mai mare de utilizare stilistului.Valera a fost primul producător care a integrat motoarele Brushless în uscătoarele de păr, oferind un rezultat câștigător pentru utilizator: putere ridicată și consum minim. Astfel, datorită motorului Enduro Brushless BLDC ce beneficiază de control electric integrat, uscătoarele de păr profesionale sunt foarte puternice. Durata de funcționare? Până la 10.000 de ore. Chiar și în acest context de putere ridicată, motorul fără perii emite zero emisii de carbon și are un consum redus.Un alt element de noutate îl reprezintă, cu siguranță, concentratorul de Aer Izolat Termic, “Touch me”, ce rămâne rece în timpul utilizării. Realizat din materiale de înaltă calitate, utilizatorul poate atinge concentratorul în orice moment, fără a se accidenta din cauza temperaturii ridicate.Uscătoarele de păr profesionale Valera nu doar usucă părul ci au și grijă ca acesta să își păstreze un aspect sănătos și un luciu frumos, chiar dacă este natural sau vopsit. Și reușesc cu brio să ofere experiențe unice la utilizare datorită tehnologiei ce permite generarea ionilor negativi care ajută la hidratarea firului de păr, oferind volum și elasticitate.Nu este întotdeauna ușor să faci cele mai potrivite alegeri însă, atunci când fiecare produs în parte este excepțional, știi că nu ai cum să dai greș. Pentru consiliere în vederea alegerii celor mai potriviteechipaîți stă cu mult interes la dispoziție pentru a dezvolta împreună un plan potrivit business-ului tău.