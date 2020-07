Sfaturi pentru un machiaj de vara perfect

In aceste luni calduroase de vara, machiajul poate parea mai mult o corvoada decat o placere. Cu toate acestea, nu trebuie să fie asa. Cu produsele si instrumentele de aplicare potrivite, machiajul tau poate rezista o zi intreaga, fara sa il simti prea incarcat sau sa il vezi ca se scurge pe ten. Iata cateva sfaturi de care sa tii cont pentru un machiaj de vara impecabil.Pe timp de vara este important sa alegi o crema hidratanta lejera, fara uleiuri, care sa nu iti incarce prea mult tenul. In mod natural, pielea va secreta mai mult sebum vara, iar o crema prea grasa iti va bloca porii, te va face sa transpiri si este posibil sa iti provoace episoade acneice. Asadar, alege o crema potrivita tenului tau, intr-o formula mai usoara, chiar sub forma de gel.Protectia solara este foarte importanta, indiferent de sezon, dar mai cu seama vara. Din fericire, exista suficient de multe produse pe piata, potrivite fiecarui tip de ten, chiar si pentru cele cu probleme. Alege o astfel de lotiune cu un factor de protectie 30 sau 50 si aplic-o dupa ce ai folosit crema hidratanta.Daca vrei sa te asiguri ca te vei bucura de un machiaj impecabil intreaga zi, atunci primer-ul nu ar trebui sa lipseasca din trusa ta de cosmetice. Primerul iti ofera o baza de machiaj perfecta, fina, care ajuta la fixarea machiajului, chiar si in zilele caniculare.Investeste intr-unde buna calitate, care sa iti ofere acoperirea necesara, si renunta la pudra. Folosind doar fondul de ten si eventual un anticearcan, vei obtine un machiaj cu un aspect mult mai natural. Alege o formula hidratanta si fluida, aplica-l cu ajutorul unui buretel de machiaj umed, iar tenul tau va arata proaspat si uniform. De asemenea, poti renunta si la blush-ul sub forma de pudra in favoarea formulelor lichide, care confera, la randul lor, un aspect placut si natural.Daca esti constienta de efectele negative ale soarelui asupra pielii tale si nu prea mergi la plaja, cu atat mai putin la solar, dar vrei totusi sa te bucuri de stralucirea pe care bronzul o confera chipului tau, un autobronzant este solutia potrivita. Le gasesti in diferite variante, de la clasica crema si pana la servetele. Pentru a da tenului putina stralucire estivala, poti inlocui, pe durata verii, blush-ul cu un bronzer.Chiar daca iti plac fardurile de pleoape in nuante electrice sau preferi, de obicei, negrul pentru a-ti pune in valoare privirea, vara, mai ales in machiajul de zi, opteaza pentru nuante mai discrete, neutre, cum ar fi tonurile de bej sau de maro. Pentru un plus de stralucire, alege versiunile lichide. Pentru un look de seara, poti incerca eyeliner-ul in nuante puternice de verde, mov sau albastru.Nuantele puternice mate de ruj sunt mai curand potrivite pentru sezonul mai rece. Pentru vara te invitam sa incerci variante glossy. Daca preferi un look cat mai natural, poti renunta de tot la ruj in favoarea unui balsam de buze usor colorat.Pentru a fi sigura ca transpiratia nu iti va face rimelul sa se intinda pe sub pleapele inferioare, opteaza pentru o versiune rezistenta la apa. In acest fel poti fi sigura ca, indiferent de situatie, mascara va ramane acolo unde ii e locul, adica pe gene.Pentru mici retusuri care sa iti improspateze look-ul, pastreaza mereu in poseta o trusa cu produsele preferate. Daca trebuie sa faci mici ajustari sau corectii, vei fi pregatita oriunde te-ai afla.Sursa foto: Unsplash