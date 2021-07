Te-ai intrebat vreodata care sunt beneficiile produselor cosmetice?

In timp ce unii oameni cred ca produsele cosmetice si de ingrijire personala sunt o inventie recenta, insa descoperirile privind utilizarea lor si beneficiile pe scara larga isi au originile cu mii de ani in urma. Astazi, cei 500 de milioane de consumatori europeni le folosesc pentru a-si proteja sanatatea, pentru a imbunatati bunastarea si pentru a-si ridica nivelul stimei de sine. Cosmeticele contribuie la bunastarea consumatorului si la stiluri de viata sanatoase. Mainile noastre transporta agenti patogeni din surse contaminate; astfel de sarcini simple precum spalarea mainilor cu sapun pot ajuta la prevenirea bolilor grave. Intr-adevar, mai multe studii au aratat ca principalele cauze ale mortalitatii copiilor in tarile in curs de dezvoltare, diaree si infectii respiratorii, pot fi prevenite prin spalarea mainilor cu sapun. Utilizarea pastei de dinti, in special atunci cand contine fluor, reduce prevalenta cariilor dentare. Pasta de dinti reduce placa si tartrul, ceea ce poate duce la leziuni ale dintilor si boli ale gingiilor. Dincolo de sanatate, exista avantaje economice pentru ingrijirea dentara: exista dovezi puternice ca beneficiile prevenirii cariilor dentare depasesc cu mult costurile tratamentului.Expunerea la radiatii ultraviolete este singurul factor extern care produce melanom in corp, un tip de cancer de piele care se poate raspandi in alte organe ale corpului. Utilizarea consecventa si optima a protectiei solare poate preveni incidenta melanomului. Un studiu efectuat intre 1992 si 2006 si raportat in Journal of Clinical Oncology (2011) a examinat ratele de cancer la doua grupuri de adulti cu varste cuprinse intre 25 si 75 de ani. Unul a folosit protectie solara zilnic, iar celalalt a neglijat acest aspect. S-a constatat ca melanomul invaziv a fost redus cu 75% timp de aproximativ 15 ani in grupul care a aplicat protectie solara zilnic.Dincolo de sanatatea fizica, produsele cosmetice ne pot ajuta sa ne imbunatatim starea de spirit, sa ne imbunatatim aspectul si sa ne imbunatatim stima de sine. Ele pot, de asemenea, ajuta la evidentierea stilului personal si, ca atare, sunt un mijloc important de exprimare sociala. Intr-un studiu realizat de FEBEA, peste 60% dintre respondenti au sustinut ca produsele cosmetice au un impact pozitiv asupra bunastarii, imaginii, increderii in sine si starii de spirit. Astfel au fost identificate si beneficiile in ceea ce priveste viata sociala, viata amoroasa, viata de familie, viata profesionala si sanatate.Un studiu publicat de IKW, Asociatia Germana de Cosmetice, Toaleta, Parfumerie si Detergenti, care evalueaza perceptia despre sine a adolescentilor si adultilor tineri, a constatat ca 73% considera ca ingrijirea corpului si a frumusetii este foarte importanta in viata lor. Mai mult decat atat, 85% se simt mai in siguranta atunci cand utilizeaza produse cosmetice si 63% se simt mai atragatori atunci cand fac acest lucru.Purtarea machiajului te face sa fii mai increzator si mai prezentabil, poti infrunta cu usurinta oamenii din jur.Expunerea la mediu se dovedeste a fi destul de dura pe piele, folosirea machiajului zilnic il poate mentine hidratat si proaspat. Machiajul contine o crema hidratanta incorporata, care ajuta la catifelarea pielii tale. Produsele de machiaj de buna calitate iti hranesc pielea, vitaminele prezente in ele ajuta la repararea epuizarii vitaminelor si te ajuta sa obtii un look fresh, chiar si dupa o noapte nedormita.Machiajul de buna calitate contine ingrediente de protectie UV si nu este nevoie sa aplici un strat suplimentar de protectie solara. Stratul suplimentar de machiaj actioneaza ca un scut si iti protejeaza pielea de expunerea directa la razele solarePoluarea aerului, cum ar fi praful sau fumul, poate fi foarte daunatoare pielii. Porii deschisi atrag mai multi germeni si bacterii gasite in aer, iar aplicarea machiajului zilnic reduce riscul de deteriorare a porilor.Machiajul este o arta si, daca stii cum sa il folosesti, vei putea sa iti creezi look-uri diferite. Machiajul este despre creativitate. Cu timpul vei invata sa-ti creezi un stil propriu.Tenul pielii poate fi echilibrat prin utilizarea machiajului zilnic, anumite zone faciale necesitand mai multa atentie. Zona fetei si gatul au in principal tonuri de ten diferite, care pot fi fixate folosind machiaj.Machiajul poate face minuni numai atunci cand este aplicat corect. Anumite defecte pot fi ascunse cu ajutorul machiajului. Cearcanele, pungile de sub ochi si ridurile pot fi protejate prin aplicarea machiajului. Corectorii de machiaj si fondul de ten pot acoperi foarte bine imperfectiunile.Produsele cosmetice sunt o binecuvantare in zilele noastre cand mediul inconjurator sufera de un grad ridicat de poluare, asa ca, pentru a te proteja si pentru a obtine un look cat mai atractiv, machiajul este cea mai buna arma care ne este pusa la dispozitie.