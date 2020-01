Ten mai luminos si piele mai catifelata cu Masca magnetica de la Payot

Factorii externi precum aerul rece, aerul prea cald dar mai ales poluarea, au un impact daunator asupra tenului nostru. Obosita si totodata stresata, pielea devine mai vulnerabila in fata acestor agresiuni zilnice, iar rezultatul final nu este deloc placut – aceasta ajunge sa fie acoperita de impuritati, formeaza imperfectiuni si isi pierde din stralucire.Indiferent de varsta, de tip sau de ton/subton, pielea are nevoie sa fie corect ingrijita in fiecare zi. Deoarece un aspect perfect al pielii reprezinta cheia frumusetii absolute,. Produsul vedeta al gamei este fara niciun dubiu Masca magnetica, o masca cu mecanism ingenios care curata in profunzime tenul si ii ofera o luminozitate aparte.Masca magnetica este un produs care poate fi folosit indiferent de tipul sau de starea pielii. Aceasta masca neagra cu o tehnologie unica magnetica asigura eliminarea impuritatilor din profunzimea pielii, precum si uniformizarea si corectarea tuturor imperfectiunilor tenului.Masca contine ingrediente atent alese si care prezinta numeroase beneficii pentru ten, precum:- Magnetita, pudra care absoarbe murdaria si particulele de poluare, stimuland microcirculatia.- Vitamina E, puternic antioxidant extrem de necesar pielii.- Silica, pudra minerala care ajuta pielea sa lupte impotriva imperfectiunilor.- Unt de Shea, ingredient care hraneste pielea.Masca se aplica intr-un strat generos pe toata fata, curatata in prealabil, evitand insa conturul ochilor. Se lasa sa actioneze timp de 5 minute si apoi se indeparteaza cu ajutorul magnetului propriu. Fiecare masca vine cu propriul magnet, insa, orice alt magnet poate fi folosit pentru indepartarea mastii. Magnetul se inveleste intr-un servetel si se trece in mod delicat peste piele, eliminand in totalitate masca. La final, pielea se va simti catifelata, luminoasa si mai tanara.