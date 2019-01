Top 3 produse cosmetice pe care trebuie sa le incerci in 2019

Un nou an, noi teluri pe care vrei sa le ideplinesti. Fie ca vrei sa ai mai mult succes la job, fie ca vrei sa fii mai implinita pe plan personal, este foarte importat sa ai un tel care sa te provoace sa ai mai multa grija de aspectul tau fizic. De ce? Pentru ca atunci cand arati bine, ai mai multa incredere in tine si pot sa obtii mai usor tot ceea ce ti-ai propus. Chiar da, sa fii multumita de aspectul tau exterior te poate ajuta sa ai succes atat in viata profesionala, cat si in cea personala.Sa arati mai bine nu trebuie sa te duca cu gandul la ceva radical, precum operatiile estetice, ci la micile trucuri pe care le ai la indemana si le poti face foarte usor si rapid. Sa ai un ten si un par sanatos, sa ai mereu o manichiura cu aspect ingrijit, sa te machiezi mai des, sa mananci mai sanatos si sa faci mai mult sport, sunt doar cateva dintre regulile pe care trebuie sa le urmezi in noul an pentru a arata mai bine.Iata 3 produse pe care sa le folosesti in 2019 pentru a avea mai multa incredere in tine:1. Dip powderProdusuleste cea mai recenta innovatie in ceea ce priveste ingrijirea unghiilor.este o pudra colorata fina, cu o formula imbogatita cu vitamine si calciu, ce intareste unghiile si are o rezistenta de pana la 4 saptamani. Dip powder este alegerea numarul 1 daca iti doresti o manichiura imepcabila si unghii mai sanatoase. Acestea pot fi regasite pe site-ul exclusivcosmetics.ro, unicul importator si distribuitorcu peste 17 ani de experienta in domeniul produselor cosmetice.2. Gama de sampoane StapizIn portofoliul Exclusiv Cosmetics poti gasi cu usurinta noua gama de sampoane profesionale Stapiz. Aceasta gama include multe produse tocmai de aceea cu siguranta vei gasi un sampon potrivit nevoilor tale. Sampoanle Stapiz sunt dedicate parului subtire si delicat, parului vopsit, parului blond, parului deteriorat, parului gras sau parului deshidratat. Indiferet de tipul pe care il alegi, acesta are o textura cremoasa si asigura o ingrijire maxima firului de par lasandu-l stralucitor si usor de aranjat.3. Gama de make-up ArdellDaca site-ul exclusivcosmetics.ro ne-a obsunui pana acum cu cele mai bune gene false de pe piata, mai exact genele magnetice Ardell. In noul an, poti regasi pe site si o gama variata de make-up de la celebrul brand Ardell. Rujuri mate, mascara, palete cu farduri de pleaoape, eyelinere si creioane de ochi, toate sunt produse profesionale de top la preturi accesibile, care te vor ajuta sa ai un look de salon chiar la tine acasa.Datorita tuturor acestor produse vei avea un look „wow” care iti va conferi mai multa incredere in tine si astfel toate telurile din anul 2019 vor fi mai usor de realizat.